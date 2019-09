Alain Eychène nommé directeur du pôle Recherche et Innovation de l’Institut national du cancer et de l’ITMO Cancer

©Inserm

Alain Eychène, directeur de recherche à l’Inserm, prend aujourd’hui la direction du pôle Recherche et Innovation de l’Institut national du cancer. De par cette nouvelle fonction, il devient également directeur de l’Institut multi-organismes cancer d’Aviesan [1]. Il dirigera par ailleurs l’institut thématique cancer de l’Inserm.

Directeur de Recherche à l’Inserm, Alain Eychène est responsable de l’équipe de recherche « Signaling & Cancer Progression » à l’Institut Curie. Parmi les avancées majeures portées par son laboratoire, l’identification et la caractérisation du gène BRAF, fréquemment muté dans plusieurs types de cancers chez l’homme, et la mise en évidence du rôle important de cet oncogène au cours de la progression du mélanome.

De 2008 à 2012, Alain Eychène a été membre du Comité National de la Recherche Scientifique (CoNRS) et membre de 2009 à 2012, de la Commission scientifique du centre de Recherche de l’Institut Curie. Directeur Adjoint Scientifique en charge de la recherche en cancérologie à l’Institut des Sciences Biologiques du CNRS, il a été directeur adjoint de l’ITMO cancer jusqu’en 2018. En tant que directeur du pôle recherche et Innovation de l’Institut national du cancer, il devient également directeur de l’ITMO Cancer d’Aviesan.

« La recherche est un des piliers majeur de la lutte contre les cancers. À l’aube de l’élaboration de la stratégie décennale de lutte contre les cancers, dont la préparation et la mise en œuvre ont été confiées à l’Institut, Alain Eychène et ses équipes auront à relever de nombreux défis pour progresser dans la compréhension des mécanismes de développement des cancers, notamment pédiatriques et de ceux qui restent de mauvais pronostics. Le travail conjoint des équipes de l’Institut national du cancer et de l’Inserm est un atout pour répondre à ces enjeux ». Pr. Norbert Ifrah, président de l’Institut national du cancer.

« L’Inserm se réjouit de l’arrivée d’Alain Eychène. Pour prendre toute la mesure de la complexité qui caractérise les pathologies cancéreuses, et savoir répondre aux défis scientifiques multiples qui se présentent dans le champ des cancers, il est essentiel de maintenir une recherche scientifique fondamentale d’excellence. Alain Eychène conduira l’ITMO Cancer dans cette voie». Dr. Gilles Bloch, Président-directeur général de l’Inserm. Président de l’alliance Aviesan.

« La confiance accordée à un biologiste venant de la recherche fondamentale par les présidents de l’Institut national du cancer et de l’Inserm représente un signal fort de ces deux institutions adressé à l’ensemble des chercheurs impliqués dans la lutte contre le cancer en France. Je tâcherai de mettre à profit l’expérience acquise auprès de mes prédécesseur(e)s au sein de l’ITMO Cancer d’Aviesan pour faire progresser cette recherche et permettre un transfert le plus rapide possible de ses résultats au profit des patients ». Alain Eychène, directeur du pôle Recherche et innovation de l’Institut national du cancer et directeur de l’Institut multi-organismes cancer d’Aviesan.

[1] L’Institut multi-organismes Cancer (ITMO Cancer) d’Aviesan (alliance nationale pour les sciences de la vie et de la santé) a pour mission de fédérer les équipes de recherche qui étudient les pathologies cancéreuses, pour mettre le progrès scientifique au service les personnes malades de cancers, assurer l’excellence et la compétitivité de la recherche française, accroître la coordination entre les chercheurs en favorisant les échanges interdisciplinaires.