Covid-19 : le CNRS et l’Inserm mobilisés pour réaliser des tests de dépistage

Antiviraux à Action Directe: confirmation de l’efficacité clinique à court terme « en vie réelle »

Un travail de recherche interdisciplinaire associant cliniciens, hépatologues et épidémiologistes de l’Inserm, Sorbonne Université et l’AP-HP (hôpitaux Cochin et Saint-Antoine) coordonné par le Pr Fabrice Carrat, le Pr Stanislas Pol et le Dr Hélène Fontaine[1] et soutenu par l’ANRS montre, auprès de ...