Des textiles humains pour réparer les vaisseaux sanguins

Human Textiles: a cell-synthesized yarn as a truly “bio” material for tissue engineering applications. Laure Magnan1, Gaëlle Labrunie1, Mathilde Fénelon1, Nathalie Dusserre1, Marie-Pierre Foulc2, Mickaël Lafourcade2, Isabelle Svahn3, Etienne Gontier3, Jaime H. Vélez V4, Todd N. McAllister 5, et Nicolas L’Heureux1 1 University of Bordeaux / INSERM, Laboratory for the Bioengineering of Tissues (BioTis), INSERM UMR1026, 146 rue Léo Saignat, F-33076, Bordeaux, France. 2 Société de Recherche Rescoll, 8 allée Geoffroy Saint-Hilaire, CS 30021, F-33615 Pessac, France. 3 UMS 3420 CNRS, US4 INSERM, Bordeaux Imaging Center, University of Bordeaux, F 33000 Bordeaux, France. 4 Clinica Farallones Christus Sinergia, Baxter/Renal Therapy Services, Cali, Colombia. 5 Fountain Therapeutics, Culver City, California, USA.

https://doi.org/10.1016/j.actbio.2020.01.037