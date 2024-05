DisCoVeRy : Le remdesivir n’expose pas les patients hospitalisés atteints de Covid-19 à un sur-risque d’effets cardiaques

(1) Terzić V (1,2), Miantezila Basilua J (1,2), Billard N (3), de Gastines L (1,2), Belhadi D (3,6), Fougerou-Leurent C (4), Peiffer-Smadja N (5,6), Mercier N (1,2), Delmas C (7), Ferrane A (7), Dechanet A (3), Poissy J (8), Espérou H (7), Ader F (9), Hites M (10), Andrejak C (11), Greil R (12), Paiva J-A (13), Staub T (14), Tacconelli E (15), Burdet C (3), Costagliola D (16), Mentré F (3,6), Yazdanpanah Y (3,5,17), Diallo A (1,2), and the DisCoVeRy study group. Cardiac adverse events and remdesivir in hospitalized patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A post hoc safety analysis of the randomized DisCoVeRy trial.

Clin Infect Dis 2024 Mar 29:ciae170.

Clinical Trial Safety and Public Health, ANRS|Emerging Infectious Diseases, Paris, France Clinical Research Safety Department, INSERM, Paris, France Department of Epidemiology, Biostatistics and Clinical Research, Hospital Bichat, APHP, Paris, France Pharmacology Unit, University Hospital Rennes; CIC Inserm 1414, University Hospital Rennes, Rennes, France Infectious Diseases Department, Hôpital Bichat – Claude-Bernard, APHP, Paris, France Université Paris Cité, IAME, INSERM, Paris, France Pôle de Recherche Clinique, INSERM, Paris, France Université de Lille, Inserm U1285, CHU Lille, Pôle de réanimation, CNRS, UMR 8576 – UGSF – Unité de Glycobiologie Structurale et Fonctionnelle, Lille, France Département des Maladies infectieuses et tropicales, Hospices Civils de Lyon, F-69004, Lyon, and Centre International de Recherche en Infectiologie (CIRI), Inserm 1111, Université Claude Bernard Lyon 1, CNRS, UMR5308, École Normale Supérieure de Lyon, Univ Lyon, F-69007, Lyon, France Clinic of Infectious Diseases, Hôpital Universitaire de Bruxelles (HUB)-Erasme, Brussels, Belgium Pulmonolgy Unit, University Hospital Amiens-Picardie, UR 4294 AGIR, Université Picardie Jules Verne, Amiens, France IIIrd Medical Department, Paracelsus Medical University Salzburg; Salzburg Cancer Research Institute-Center for clinical Cancer and Immunology Trials (SCRI-CCCIT); Cancer Cluster Salzburg; Austrian Group for Medical Tumor Therapy (AGMT), Salzburg, Austria Serviço de Medicina Intensiva, Centro Hospitalar Universitário São João, Porto, Portugal Centre Hospitalier de Luxembourg, 4 Rue Ernest Barblé, L-1210 Luxembourg, Luxembourg Infectious diseases, Dept. Diagnostic and Public Health, University of Verona, Verona, Italy Sorbonne Université, INSERM, Institut Pierre Louis d’Épidémiologie et de Santé Publique (IPLESP), Paris, France ANRS Emerging Infectious Diseases, Paris, France

Financé par l’Europe (European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101015736), DisCoVeRy est désormais l’axe de recherche 1 du projet EU-RESPONSE (European Research and Preparedness Network for Pandemics and Emerging Infectious Diseases, qui regroupe 22 partenaires (cliniques, centres hospitaliers, universités…) de 13 pays de l’Union Européenne, de la Norvège, de la Suisse, du Luxembourg et de la Turquie.

