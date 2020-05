Discovery : Point d’étape au 14 mai 2020

Au 12 mai 2020, 750 patients ont déjà été recrutés dans l’essai en France. ©Adam Nieścioruk on Unsplash

Discovery a été cité récemment par la Commission Européenne comme le seul grand essai académique européen évaluant des antiviraux dans le Covid-19. Il est mené en complète coordination avec Solidarity ; le consortium d’essais cliniques de l’OMS ; et contribue ainsi à l’effort global international pour trouver des traitements contre le Covid.

Au 12 mai 2020, 750 patients ont déjà été recrutés en France. Discovery est un modèle de ce que la recherche clinique peut apporter en ces temps de crise : un protocole robuste, établi avec les meilleurs standards internationaux. Le savoir-faire de la recherche française, la mobilisation du consortium Reacting couplée à la solidité du système hospitalier territorial a permis ces inclusions en un temps record.

Le déploiement d’un tel essai au niveau européen est long car il s’agit de monter un réseau solide en tenant compte des différences réglementaires d’un pays à l’autre et d’inclure de très nombreux patients en leur apportant toutes les informations nécessaires, toujours dans un souci de rigueur et de qualité méthodologique. Cette coopération européenne sera d’autant plus utile qu’elle se construit dans un esprit de pérennisation pour tester des molécules ciblant spécifiquement le Covid-19 quand elles en seront à un stade clinique et pour bâtir des fondations solides en cas de nouvelle(s) grande(s) épidémie(s).

Il est primordial de continuer les essais thérapeutiques randomisés de grande ampleur comme Discovery et de les mener avec la plus grande rigueur afin d’obtenir des réponses définitives sur des stratégies thérapeutiques antivirales dont l’efficacité et la tolérance sont actuellement incertaines. L’intérêt des patients est au cœur de cette démarche ; notre motivation est intacte.

Suite à la réunion du 11 mai 2020, le DSMB s’est prononcé pour la poursuite de Discovery sur les 4 bras thérapeutiques après avoir examiné les données de 700 patients. L’essai continue donc, afin de parvenir à des résultats rigoureux et de qualité, permettant de dire quelle molécule s’avèrerait efficace pour quel patient et à quelle dose.