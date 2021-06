En 2021, l’Inserm a choisi de mettre ses collaborateurs à l’honneur à travers une campagne de communication numérique colorée et dynamique. Crédits : © Inserm ; photos : ©François Guénet

Juristes, biologistes, informaticiens, statisticiens ou encore gestionnaires : donnez du sens à votre métier en rejoignant l’Inserm ! Le premier organisme public entièrement dédié à la recherche en santé humaine lance sa campagne de recrutement nationale pour promouvoir les inscriptions aux concours externes de la fonction publique. L’occasion pour l’Inserm de présenter plusieurs de ses collaborateurs ainsi que leurs métiers parfois méconnus. Au total, 83 postes sont à pourvoir sur tout le territoire. Les inscriptions sont ouvertes et accessibles en ligne jusqu’au 15 juillet.

Donnez du sens à votre métier en rejoignant l’Inserm ! Les inscriptions aux concours externes 2021 sont ouvertes et offrent aux candidats et candidates un éventail d’opportunités avec plus de 83 postes à la clé en 2021 et une grande variété de métiers. Ainsi, les profils recherchés concernent de nombreux domaines : techniques biologiques, virologie, valorisation, gestion financière et administrative, ressources humaines, informatique, communication… Tous les postes ouverts aux concours Inserm permettent d’intégrer la fonction publique d’État.

Rejoindre les équipes de l’Inserm, c’est intégrer une structure regroupant plus de 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels administratifs, réunis avec un objectif commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique.

L’ensemble des informations concernant les concours et leurs modalités ont été répertoriées sur le site https://concours.inserm.fr/rejoindre-inserm.

Une campagne numérique colorée et dynamique qui donne la parole aux agents de l’Inserm

En 2021, l’Inserm a choisi de mettre ses collaborateurs à l’honneur à travers une campagne de communication numérique colorée et dynamique. Déclinée sur les réseaux sociaux LinkedIn, Twitter, Instagram et Facebook, et sur plusieurs sites de presse en ligne, la campagne « Donnez du sens à votre métier : rejoignez la recherche en santé ! » présente le profil de plusieurs agents fonctionnaires de l’Inserm qui ont accepté de livrer leurs témoignages. Sous la forme d’interviews, les participants partagent à la fois leur parcours, leur métier, ainsi que le sens des fonctions qu’ils exercent à l’Inserm.

C’est le cas de Marie Metzger, biostatisticienne en poste depuis douze ans : « En aidant les chercheurs et les médecins, à analyser les données et à les interpréter, les biostatisticiens contribuent à améliorer la santé de tous », explique-t-elle. Oguz Kulaksiz, est quant à lui gestionnaire des ressources externes depuis avril 2019. « J’aime être au cœur de la gestion de projet et interagir avec de nombreux réseaux. Je suis au centre des échanges entre les chercheurs et les financeurs et je travaille en synergie totale avec les équipes internes de l’Inserm », souligne-t-il.

Cette quête de sens et de service rendu aux citoyens incarnée par le slogan « Donnez du sens à votre métier » résonne encore plus après un an et demi de crise sanitaire ; crise qui a vu l’Inserm se hisser au tout premier plan des acteurs de la lutte contre la Covid-19. Cette campagne, orchestrée par la direction de la communication de l’Inserm, est l’un des axes forts de sa stratégie de communication tournée vers une meilleure perception de ses missions et de son action auprès du grand public.

Les interviews sont à retrouver sur le site https://concours.inserm.fr/rejoindre-inserm.