En temps de pandémie, la recherche fait partie de la réponse

Lors de son allocution à la Nation, le Président de la République française a rappelé sa « confiance dans la science » face à la pandémie de COVID-19. Depuis les tous premiers cas de Covid-19 sur le sol français, la recherche française se mobilise pour comprendre le virus et tenter d’en limiter sa propagation.Les laboratoires de l’Institut Pasteur, de l’Inserm, du CNRS, et des universités, unissent leurs connaissances et partagent leurs travaux. Les acteurs de la recherche française mobilisés depuis les tous premiers jours de l’épidémie de COVID-19 tiennent à rappeler qu’ils répondront présents face à cette situation exceptionnelle. Ils ont déjà contribué à éclairer la décision publique. Plusieurs pistes de traitement sont en cours d’évaluation. Les chercheuses et chercheurs vont poursuivre leurs efforts dans un engagement collectif au service de la société et répondre aux attentes de la Nation.

