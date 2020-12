14 projets de rénovation immobilière de l’Inserm bénéficieront de France Relance, pour un montant de près de 8 M€

Sorry, this entry is only available in French.

Neurocentre magendie

Fort d’une mobilisation de l’ensemble des collaborateurs et de la volonté publique, dans le cadre du plan France Relance, d’améliorer la qualité environnementale des bâtiments de recherche, l’Inserm recevra le financement de 14 projets prioritaires.

Entre autres projets validés, l’Institut de Neurosciences de Montpellier va bénéficier d’une réfection complète de ses installations de traitement d’air. L’Institut François Magendie à Bordeaux connaitra une véritable optimisation de ses installations thermiques. A Lyon, les unités de recherche implantées sur plusieurs sites bénéficieront d’une gestion technique de bâtiment optimisée et de campagnes de rénovation des dispositifs d’éclairage.

Ces quatorze projets participent tous à une baisse rapide des consommations d’électricité et de chauffage, à une baisse significative des émissions de gaz à effets de serre associés, tout en contribuant à améliorer le confort des occupants.

« C’est un élan très porteur pour l’Inserm qui est rendu possible par ces financements conséquents, et je m’en réjouis ; et ce sur tout le territoire car les projets qui seront financés se déploieront dans plusieurs régions. Au-delà de l’amélioration de la qualité environnementale des bâtiments, ce sont de nouvelles possibilités qui s’ouvrent pour l’ensemble des collaborateurs, des équipes et bien sûr, des projets scientifiques concernés. Cette impulsion nous apporte un atout de plus, au service de notre ambition commune, celle de la Science pour la santé. » indique Gilles Bloch, Président-directeur général de l’Inserm.