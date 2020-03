Cancers : une attaque à distance de la tumeur par le système immunitaire

Bystander IFN-g activity promotes widespread and sustained cytokine signaling altering the tumor microenvironment, Nature Cancer, 9 mars 2020 Ronan Thibaut1,2, Pierre Bost3,4,5,6, Idan Milo1,6, Marine Cazaux1,2, Fabrice Lemaître1, Zacarias Garcia1, Ido Amit3, Béatrice Breart1, Clémence Cornuot1, Benno Schwikowski4 and Philippe Bousso1 1 Dynamics of Immune Responses Unit, Equipe Labellisée Ligue Contre le Cancer, Institut Pasteur, INSERM U1223, 75015 Paris, France. 2 University Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Cellule Pasteur, rue du Dr Roux, 75015 Paris, France. 3 Department of Immunology, Weizmann Institute of Science, Rehovot 76100, Israel 4 Systems Biology Group, Center for Bioinformatics, Biostatistics, and Integrative Biology (C3BI) and USR 3756, Institut Pasteur CNRS, Paris 75015, France 5 Sorbonne Université, Collège doctoral, F-75005 Paris, France. 6 These authors contributed equally