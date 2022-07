Cet été, en vacances, les citoyens peuvent faire avancer la science

Sorry, this entry is only available in French.

Projet « Science à la pelle » © Marguerite Benony

Pour faire avancer plus rapidement la recherche, les scientifiques en appellent de plus en plus à la coopération des citoyens. Ainsi, le projet de recherche participative de l’Inserm, baptisé « Science à la pelle », consiste pour les citoyens à prélever des échantillons dans le sol pour aider à la découverte de nouveaux médicaments.

En effet, de nombreux médicaments utilisés aujourd’hui sont issus de molécules produites naturellement par les bactéries contenues dans les sols. C’est le cas de la grande majorité des antibiotiques, mais également un certain nombre d’anticancéreux et d’immunosuppresseurs.

Les participants à cette campagne de recherche sont invités à prélever une cuillère à soupe de terre lors de leurs promenades estivales et à envoyer l’échantillon aux chercheurs, en renseignant sur l’application disponible sur le site web du projet, les coordonnées et une photo du lieu de prélèvement. Les chercheurs analyseront ensuite les prélèvements reçus et présenteront aux participants les résultats de leurs recherches, à la fin de l’opération.

