Le professeur Didier Samuel est nommé président-directeur général de l’Inserm

Didier-Samuel ® Christophe-PEUS

Nommé ce jour en conseil des ministres sur proposition de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministre de la Santé et de la Prévention, le professeur Didier Samuel devient président-directeur général de l’Inserm.

Médecin et chercheur, Didier Samuel a consacré l’ensemble de sa carrière à mener de concert ses activités de soin et de recherche.

Professeur d’hépatologie à l’université Paris-Saclay, directeur du service d’hépatologie et de réanimation hépatique de l’hôpital Paul-Brousse et directeur médical du programme de transplantation hépatique au sein de ce même hôpital, Didier Samuel a pris en charge et suivi plus de 4 500 patients transplantés hépatiques. Doyen de la faculté de médecine de Paris-Saclay depuis 2017 et élu président de la Conférence des doyens de médecine en 2022, il présidait également le Comité national de coordination de la recherche.

Didier Samuel dirigeait depuis 2005 une unité de recherche au sein de l’Inserm consacrée à la physiopathogenèse et au traitement des maladies du foie. Son expertise dans le domaine des maladies hépatiques et en transplantation hépatique est internationalement reconnue.

« Je suis heureux et honoré d’avoir été nommé pour mener à bien l’importante mission de présider l’Inserm qui joue un rôle central dans la recherche médicale en France. Attaché à la qualité de notre recherche scientifique, convaincu qu’elle est aussi le terreau d’une médecine de qualité, j’ai la volonté de favoriser l’innovation, l’excellence et une coordination fructueuse entre tous les acteurs qui œuvrent pour notre recherche biomédicale, au service de la santé de tous les citoyens », déclare le professeur Didier Samuel, PDG de l’Inserm.