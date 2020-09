L’étude ANRS-Coquelicot montre la vulnérabilité des usagers de drogues russophones à Paris

Migration experiences, life conditions, and drug use practices of Russian-speaking drug users who live in Paris: a mixed-method analysis from the ANRS-Coquelicot study

Yaël Tibi-Lévy (1), Daria Serebryakova (1), Marie Jauffret-Roustide (1,2,3,4) and ANRS-Coquelicot Study Group

1 Cermes3, Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société (Inserm U988/CNRS UMR 8211/EHESS/Université de Paris) 2 Santé Publique France 3 Institut Convergences Migrations, Campus Condorcet, Aubervilliers 4 Baldy Center for Law and Social Policy, Buffalo University of Social Sciences, New York, USA