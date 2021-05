Première édition InScience : en juin, cultive ta santé avec l’Inserm !

Sorry, this entry is only available in French.

InScience est une manifestation unique en France dans le domaine de la recherche médicale et la santé humaine. ©Michael Kawiecki

L’Inserm vous donne rendez-vous tout au long du mois de juin pour la toute première édition de l’événement de culture scientifique « InScience » qui se déroulera en version numérique, pour s’adapter à la situation sanitaire. Une manière originale de sensibiliser le grand public à la démarche scientifique, d’explorer différentes thématiques de la recherche médicale et d’éclairer les sujets controversés. L’objectif ? Donner aux citoyennes et aux citoyens les clés pour devenir acteurs de leur propre santé et s’impliquer dans les débats liés à la science pour la santé.

Né de l’initiative du réseau communication en région de l’Inserm, avec le concours de nombreux partenaires[1], InScience est une manifestation unique en France dans le domaine de la recherche médicale et la santé humaine. Accompagné de sa devise « Cultive ta santé ! », cet évènement de culture scientifique est le fruit d’une importante mobilisation des chercheurs de l’Inserm, qui, soucieux de partager une information fiable et de qualité, souhaitent valoriser la parole scientifique et faire découvrir leurs métiers au grand public.

Le programme de cette première édition s’est adapté à la situation sanitaire en explorant de nouveaux formats. À travers des conférences en ligne et des vidéos, les internautes plongeront dans l’univers des recherches fondamentales et appliquées de l’Inserm sur des thématiques aussi variées que le diabète, la douleur, la génétique ou encore les virus.

Une partie de la programmation sera dédiée à la pandémie de Covid-19 et à l’état actuel des recherches scientifiques, dans le but aussi de déconstruire les fausses informations circulant à ce sujet.

D’autres animations originales seront également proposées aux participants, comme la série de podcasts « Carnets D’Hygée », qui proposera aux auditeurs d’en découvrir davantage sur la santé mentale ou encore un mini-jeu sur les organoïdes développé lors d’une « Scientific Game Jam »[2] en collaboration avec deux chercheurs de l’Inserm. Dans ce dernier, les joueurs entrent dans la peau d’un scientifique à la tête d’un laboratoire de recherche intergalactique confronté à la transplantation d’organes pour des…Aliens.

Susciter des vocations parmi les jeunes générations

Grâce à la diffusion des mini-séries intitulées « Tu cherches, trouves-tu ? » et « Tubes à essais », les internautes découvriront plusieurs visages de la recherche médicale française qui, en moins de cinq minutes, ont accepté de relever le défi de présenter leur métier.

InScience a aussi l’objectif de susciter des vocations parmi les jeunes, et notamment chez les filles, qui bien souvent n’osent pas se projeter dans un avenir scientifique. Avec « Elles sont l’Inserm », une série de portraits vidéo, l’événement de culture scientifique met les femmes de l’Institut à l’honneur. Leurs témoignages portent notamment sur les questions de parité et d’égalité à l’Inserm.

Retrouvez l’intégralité du programme sur le site internet de l’Inserm ainsi que sur la page Facebook de l’évènement ou en accès direct ici.

[1] InScience est un événement organisé par l’Inserm en partenariat avec l’association France AVC, le CERPOP, le CHU de Montpellier, Clipe, le CNRS, Com’Pro, Echoscience PACA, Fabrice Finotti, France ADOT, la Fondation Neurodis, Genopolys, Hassan Harfouche, Indésciences, le Labo des Savoirs, le Lycée Saint Luc de Cambrai, Mégane Heudiart, Mind Prod, la Nef des Sciences, Prun’radio, Pipo & Lola, Radio MN, SapienSapienS, Tania Louis, Sys2Diag, Terre des Sciences, l’Université Populaire du Rhin, l’Université Côte d’Azur, l’Université de Montpellier, la ville de Nice, Ya+K Prod.

[2] Un Scientific Game Jam est un marathon créatif pendant lequel les participants réalisent un jeu vidéo dans un temps limité, souvent à partir d’un thème ou d’une contrainte.