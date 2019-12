Explorer la « carte » de notre cerveau pour ouvrir la voie à la médecine personnalisée du futur

Individual structural features constrain the mouse functional connectome Francesca Melozzia, Eyal Bergmannb,Julie A. Harrisc, Itamar Kahnb, Viktor Jirsaa and Christophe Bernarda a Aix Marseille Université, Inserm, INS, Institut de Neurosciences des Systèmes, Marseille, France b Department of Neuroscience, Rappaport Faculty of Medicine, Technion–Israel Institute of Technology, Haifa, 31096, Israel c Allen Institute for Brain Science, Seattle, WA 98109 DOI : doi/10.1073/pnas.1906694116