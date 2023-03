Hypertension artérielle: le bénéfice d’une thérapie par ultrasons montré

Prise de la tension artérielle chez un patient © Inserm/Depardieu, Michel

Des équipes du Centre d’Excellence en Hypertension Artérielle de l’hôpital européen Georges-Pompidou AP-HP, d’Université Paris Cité, de l’Inserm et de l’hôpital Presbytérien de New-York, coordonnées par le Pr Michel Azizi, ont montré le bénéfice de la dénervation rénale endovasculaire par ultrasons chez les patients atteints d’hypertension artérielle. Ces travaux ont fait l’objet de publications internationales le 28 février 2023 dans les revues JAMA et JAMA Cardiology.

En France, l’hypertension artérielle (HTA) touche environ 30% de la population et peut conduire à des complications cardiovasculaires ou rénales graves, parfois mortelles. Malgré la disponibilité de nombreux médicaments, l’HTA reste mal contrôlée chez près de la moitié des patients hypertendus.

La dénervation rénale par voie endovasculaire est une technique qui a été développée pour répondre à cette problématique, en l’absence de disponibilité de nouveaux médicaments depuis 2007. Son principe repose sur l’interruption de l’activité électrique des nerfs du système nerveux sympathique à destinée rénale en délivrant des ultrasons focalisés par l’intermédiaire d’un cathéter.

Après de premiers résultats positifs dans l’HTA modérée ou sévère et résistante aux traitements, les équipes de recherche ont poursuivi leurs travaux dans une nouvelle étude de phase III.

Cette étude internationale menée par le Pr Michel Azizi et le Pr Ajay Kirtane (Columbia University Medical Center/NewYork-Presbyterian Hospital), en collaboration avec une start-up américaine (ReCor Medical), compare la dénervation rénale par ultrasons à une intervention factice (« sham » en anglais) pour le traitement de 224 patients ayant une HTA non contrôlée (sans médicament ou malgré la prise de 1 à 2 médicaments antihypertenseurs).

Après interruption de tout traitement antihypertenseur pendant 3 mois sous surveillance médicale, la dénervation rénale a permis de réduire la pression artérielle de façon importante chez les patients.

La pression artérielle en journée a été réduite de 7,9 mmHg dans le groupe dénervation rénale alors qu’elle n’a été réduite que de 1,8 mmHg dans le groupe « sham » à 2 mois, soit une différence cliniquement pertinente de 6,3 mmHg.

Les effets étaient concordants sur la pression artérielle nocturne et sur la mesure de la tension en clinique et en automesure à domicile. Il n’y a eu aucune complication grave de la procédure. Un suivi à long terme est prévu.

Une méta-analyse regroupant les 3 essais cités ci-dessus a permis de compiler les données de plus de 500 patients. Elle a mis en évidence des résultats très cohérents d’un essai à un autre, montrant ainsi que la dénervation rénale par ultrasons diminue en toute sécurité la pression artérielle dans tous les stades de gravité de l’HTA.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans le JAMA3 le 28 février 2023, tandis que ceux de la méta-analyse des trois essais ont été publiés simultanément dans le JAMA Cardiology4.

« L’ensemble de ces résultats conforte le rôle de cette thérapie pour la prise en charge des patients ayant une HTA, ce d’autant que le suivi à 36 mois des patients inclus dans les premiers essais a déjà montré la persistance de son effet bénéfique. Les indications retenues pour la dénervation rénale sont les formes d’HTA les plus sévères et/ou résistantes aux traitements antihypertenseurs. Nous allons désormais pouvoir proposer la dénervation rénale en tant que traitement additionnel pour les patients hypertendus sévères ou résistants,en accompagnement des médicaments antihypertenseurs et des règles hygiéno-diététiques » explique le Pr Michel Azizi.

