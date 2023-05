InScience 2023 : le festival de l’Inserm qui fait du bien à ta santé

Du 1er au 15 juin 2023 aura lieu la troisième édition d’InScience, le festival de l’Inserm pour découvrir et échanger autour des questions de santé et recherche médicale. Avec un programme riche, déployé aux quatre coins de la France, InScience est conçu comme un évènement qui cible particulièrement les jeunes, permettant à toutes et tous d’en apprendre plus sur les travaux de l’Inserm et de devenir acteurs de sa santé. Rencontres avec des scientifiques, podcasts, vidéos, jeux de réalité virtuelle, BD… il y en a pour tous les goûts.

Le festival InScience vise depuis trois ans à briser les tabous autour de la santé, à casser les stéréotypes sur le monde de la recherche et à rapprocher le public et les scientifiques, en permettant des rencontres directes entre ces deux mondes. Le festival fait ainsi écho à la volonté de l’Inserm de démocratiser la recherche scientifique et de la rendre plus transparente, en donnant à chacun les outils pour devenir acteurs et actrices de sa propre santé.

Cette année, le festival prend de l’ampleur, puisqu’il bénéficie d’un soutien de l’Agence nationale de la recherche (ANR)[1], et propose ainsi une programmation encore plus riche que les éditions précédentes. Des formats originaux de vulgarisation scientifique, dont des podcasts et une bande dessinée inédite, des escape games ou encore un partenariat avec l’influenceur Tangleroux sur Tik Tok viennent compléter le dispositif. Des lieux très appréciés du public, dont le Ground Control à Paris, accueilleront des activités de médiation scientifique.

Le programme, très complet (voir ci-dessous), décliné en présentiel et en ligne, cherche à rendre accessible à tous les citoyens et citoyennes, peu importe leurs lieux de vie, les avancées de la recherche médicale. Pas moins de 24 lieux dans 12 villes de France hébergeront les différentes animations et évènements, qui seront accessibles gratuitement par toutes et tous.

Des formats originaux mis à l’honneur InScience, c’est aussi des formats originaux de vulgarisation scientifique, notamment en proposant au public de découvrir des podcasts et une bande-dessinée. A travers une série de 10 podcasts diffusés sur toutes les plateformes d’écoute, InScience ira à la découverte des femmes et des hommes œuvrant pour la santé de toutes et tous : les chercheurs et chercheuses. L’objectif : parler des métiers de la recherche, et faire naître des vocations chez les jeunes. Par ailleurs, une collaboration entre l’Inserm et l’auteure de bande dessinée Maité Robert a abouti à la création d’une bande dessinée narrant les projets de recherche de 10 lauréats de l’ANR 2018-2019. L’idée est de montrer que la recherche médicale n’est peut-être pas si compliquée lorsqu’elle est expliquée avec des mots et des images à la portée de toutes et tous. Cette bande dessinée, est à retrouver gratuitement lors des évènements InScience.

[1] En effet, toutes les délégations régionales de l’Inserm avaient répondu de concert et remporté l’appel à projets lancé par l’ANR sur le thème de « Science avec et pour la société » (SAPS)