InScience 2024 : l’Inserm vous ouvre ses portes pour la 4ème édition du festival

©Inserm

Du 27 mai au 9 juin, retrouvez la quatrième édition d’InScience, le festival qui rend la science accessible à toutes et à tous. L’Inserm ouvrira les portes de ses laboratoires pour vous permettre de rencontrer ses chercheurs et ses chercheuses et de découvrir ses dernières avancées dans le domaine de la santé. De nombreux évènements entièrement gratuits auront lieu dans toute la France. Le programme du festival InScience 2024 est disponible sur inserm.fr

Fort de son succès, le festival InScience de l’Inserm revient avec une programmation très riche : jeux de société ou jeux de rôle, ciné-débats, randonnées-discussions avec des scientifiques, tables rondes… InScience donnera la possibilité à chacun et à chacune de découvrir le monde de la recherche mais aussi de devenir acteur de sa propre santé.

De nombreux sujets abordés

À l’approche des JO de Paris 2024, l’activité physique et le sport seront au cœur de la programmation. La préparation des muscles à l’effort ou les liens entre sport et santé n’auront bientôt plus de secret pour vous.

Conférence : les secrets de la préparation musculaire. Mardi 28 mai

de 19 h à 21 h, Dernier bar avant la fin du monde, Paris

Mardi 28 mai de 19 h à 21 h, Dernier bar avant la fin du monde, Paris Table ronde : sport et santé. Jeudi 30 mai, de 19 h à 22 h Musée national du sport, Nice

Jeudi 30 mai, de 19 h à 22 h Musée national du sport, Nice Jeu de rôle « Jouer à débattre » : sport, santé et numérique. Mardi 4 juin, de 19 h à 21 h, Dernier bar avant la fin du monde, Paris Quelques rendez-vous à ne pas manquer sur la thématique sport et santé : Le programme détaillé est disponible sur inserm.fr

Vous n’êtes pas intéressés par le sport ? Pas d’inquiétude ! L’éventail de thématiques proposées fera honneur à la diversité des sujets étudiés par l’Inserm. Cerveau, cancérologie, diabète, écologie… il y en aura vraiment pour tous les goûts !

Un festival qui met en valeur ses chercheurs et ses chercheuses

Le festival permettra au public de découvrir celles et ceux qui font la science à travers des rencontres, des tables rondes, des conférences ou même des visites de laboratoire.

InScience mettra tout particulièrement en avant les femmes qui travaillent au sein de l’Institut à travers sa collection de bandes dessinées Elles sont l’Inserm. L’objectif ? Mettre en lumière les parcours de vie différents et inspirants de chercheuses Inserm et montrer qu’il est possible pour les jeunes filles et femmes, quel que soit leur milieu, de se projeter vers les métiers de la recherche en santé.

La BD Elles sont l’Inserm est disponible sur inserm.fr

Des évènements dans toute la France

Le festival sera présent dans 11 villes[1] de France et ira à la rencontre du public en s’invitant dans différents lieux de la vie quotidienne : musées, cinémas, bars ou encore salles de spectacle. Des contenus numériques seront mis en ligne tout au long de l’événement, comme Les carnets d’Hygée, une série de podcasts sur la santé mentale et les évolutions de la recherche scientifique, ou encore des vidéos réalisées en direct des laboratoires Inserm, notamment en partenariat avec le vidéaste et vulgarisateur scientifique Tanguy Leroux. Accédez aux contenus numériques InScience en suivant les actualités du festival sur les réseaux sociaux : X, Instagram, TikTok [1] Lille, Lyon, Nice, Laval, Paris, Strasbourg, Toulouse, Tours et dans le département des Alpes-Maritimes