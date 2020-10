Le placenta conserverait la mémoire de l’exposition au tabac avant la grossesse

Immediate and durable effects of maternal tobacco consumption alter placental DNA methylation in enhancer and imprinted gene-containing regions

Sophie Rousseaux1, Emie Seyve1, Florent Chuffart1, Ekaterina Bourova-Flin1, Meriem Benmerad1, Marie-Aline Charles2, Anne Forhan2, Barbara Heude2, Valérie Siroux1, Remy Slama1, Jorg Tost3, Daniel Vaiman4, Saadi Khochbin1, Johanna Lepeule1* and the EDEN Mother-Child Cohort Study Group

BMC Medicine : https://doi.org/10.1186/s12916-020-01736-1