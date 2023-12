L’École de l’Inserm Liliane Bettencourt fête ses 20 ans

L’Ecole de l’Inserm Liliane Bettencourt (EdILB), pionnière d’un réseau français de doubles cursus médecine-sciences d’excellence, propose depuis 20 ans une formation précoce à la recherche aux étudiants en 2ème année de médecine, de pharmacie ou d’odontologie. L’objectif est de permettre à des jeunes médecins et pharmaciens de participer à, puis de diriger une activité de recherche clinique et/ou fondamentale, dès l’internat et durant le clinicat.

Depuis 20 ans, une formation interdisciplinaire d’excellence pour les futurs médecins-chercheurs

L’École de l’Inserm Liliane Bettencourt a été créée en 2003 afin d’offrir à de jeunes étudiants, à partir de la 2ème année de médecine, pharmacie ou odontologie, la possibilité de se former à la recherche fondamentale biomédicale en parallèle de leurs études de santé, tout en restant dans leur université d’origine.

Cette approche favorise le décloisonnement interdisciplinaire pour la formation de futurs praticiens éclairés, à la fois spécialistes de la médecine et de la pratique scientifique.

L’EdILB a été la première école à proposer un double cursus médecine-sciences national en France et à donner ainsi à des étudiants en santé recrutés partout sur le territoire une expérience précoce de la recherche. Depuis sa création, l’EdiLB a permis un véritable élan dans le monde académique français, déclenchant un mouvement de création d’autres parcours similaires. En tant que premier cursus national de référence, l’EdILB est à l’origine du Réseau Médecine-Sciences en France, qui rassemble les doubles cursus médecine-sciences de tout le territoire.

Ambitieuse, novatrice et moderne, l’EdILB a en 20 ans formé à la recherche plus de 400 étudiants en médecine ou pharmacie. 110 étudiants ont reçu un double diplôme en médecine (ou pharmacie) et sciences, et ils seront environ 250 à l’horizon 2034. Elle est aujourd’hui reconnue et plébiscitée par les étudiants, médecins et professeurs grâce à l’excellence de sa formation alliant théorie et pratique.

Le soutien durable de la Fondation Bettencourt Schueller pour faire progresser la science

La Fondation Bettencourt Schueller soutient et encourage les chercheurs qui contribuent au rayonnement de notre pays dans les sciences de la vie. Cet engagement est le premier de la Fondation depuis sa création en 1987. S’il est principalement orienté vers la recherche fondamentale, sa finalité est l’amélioration de la santé humaine.

Convaincue de l’intérêt de permettre un continuum de la recherche biomédicale, du laboratoire au lit du patient, la Fondation Bettencourt Schueller s’est engagée auprès de l’EdILB dès 2007, avec un accompagnement exceptionnel de 33,2 millions d’euros sur plus de 25 ans. Son soutien a pour caractéristique de proposer aux étudiants un soutien financier important et qui s’inscrit dans la durée, facilite le suivi de deux cursus de formation en parallèle pour les étudiants, et à terme, de former des médecins-chercheurs accomplis et polyvalents, qui débuteront leur carrière dans les meilleures conditions.

« La formation des médecins à la recherche est essentielle pour la médecine de demain pour que les professionnels de santé puissent combiner leur pratique au contact des patients et mener des travaux de recherche sur des solutions thérapeutiques. La Fondation Bettencourt Schueller soutient depuis sa création la recherche française. L’École de l’Inserm Liliane Bettencourt est le reflet de cet engagement pour les sciences de la vie et l’amélioration de la santé humaine. » indique Armand de Boissière, secrétaire général de la Fondation Bettencourt Schueller.

« L’Inserm est fier de célébrer les 20 ans de l’EdILB et de son partenariat avec la Fondation Bettencourt Schueller. C’est à travers un enseignement sur-mesure de qualité que l’école contribue à façonner une communauté de médecins-chercheurs dynamique, pour le progrès de la recherche biomédicale et de la médecine au bénéfice de la santé de tous », Pr. Didier Samuel, Président Directeur Général de l’Inserm.

Un anniversaire qui a réuni de nombreux scientifiques et étudiants

L’anniversaire des 20 ans d’existence de l’École de l’Inserm Liliane Bettencourt a réuni près de 200 étudiants et anciens étudiants qui ont pu partager sur leurs travaux de recherche et l’importance du double cursus dans leur parcours professionnel. Étaient aussi présents les responsables des enseignements, les représentants des autres doubles cursus français, notamment le double cursus médecine-sciences de l’Université de Strasbourg (qui fête également ses 10 ans en 2023) et des institutions partenaires.

Les participants ont également pu assister aux interventions de Thomas Lombès, directeur général délégué de l’Inserm, Michel Deneken, président de l’Université de Strasbourg et d’Armand de Boissière, secrétaire général de la Fondation Bettencourt Schueller.