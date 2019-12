Les promesses de la rétine artificielle pour restaurer la vue se concrétisent

Behavioural responses to a photovoltaic subretinal prosthesis implanted in non-human primates Paul-Henri Prévot1, Kevin Gehere1, Fabrice Arcizet1, Himanshu Akolkar 1, Mina A. Khoei1, Kévin Blaize1, Omar Oubari1, Pierre Daye1, Marion Lanoë1, Manon Valet1, Sami Dalouz1, Paul Langlois1, Elric Esposito1, Valérie Forster1, Elisabeth Dubus1, Nicolas Wattiez2, Elena Brazhnikova1, Céline Nouvel-Jaillard1, Yannick LeMer3, Joanna Demilly4, Claire-Maëlle Fovet4, Philippe Hantraye4, Morgane Weissenburger2, Henri Lorach5, Elodie Bouillet6, Martin Deterre6, Ralf Hornig6, Guillaume Buc6, José-Alain Sahel1,3,7,8, Guillaume Chenegros1, Pouget2,9, Ryad Benosman1,7,9 and Serge Picaud 1,9* 1 Institut de la Vision, Sorbonne Université, INSERM and CNRS, Paris, France. 2 Institut du Cerveau et de la Moelle Epinière – CNRS UMR 7225, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France. 3 Fondation Ophtalmologique A. de Rothschild, Paris, France. 4 Molecular Imaging Research Center (MIRCen), Fontenayaux-Roses, France. 5 Hansen Experimental Physics Laboratory, Stanford University, Stanford, CA, USA. 6 Pixium Vision, Paris, France. 7 Department of Ophthalmology, The University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, PA, USA. 8 CHNO des Quinze-Vingts, DHU Sight Restore, INSERM-DGOS CIC 1423, Paris, France. 9 These authors contributed equally: Pierre Pouget, Ryad Benosman, Serge Picaud DOI : 10.1038/s41551-019-0484-2