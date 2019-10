Lire les sons du langage : une aire du cerveau spécialisée dans la reconnaissance des graphèmes

A mesial-to-lateral dissociation for orthographic processing in the visual cortex Florence Bouhali a,b,c, Zoé Bézagu a, Stanislas Dehaene d,e, and Laurent Cohen a,f

Sorbonne Université, Inserm U 1127, CNRS UMR 7225, Institut du Cerveau et de la Moelle épinière, ICM, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 75013 Paris, France; b. Department of Psychiatry, University of California, San Francisco, CA 94143; c. Weill Institute for Neurosciences, University of California, San Francisco, CA 94143; d. Cognitive Neuroimaging Unit, INSERM, Université Paris-Sud, Université Paris-Saclay, NeuroSpin Center, Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives DRF/I2BM, 91191 Gif/Yvette, France; e. Collège de France, 75005 Paris, France; and f. Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Féderation de Neurologie, F-75013 Paris, France.

Published in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America