Mieux comprendre le passage de la douleur aigue à la douleur chronique

Activation of neuronal FLT3 promotes exaggerated sensorial and emotional pain-related behaviors facilitating the transition from acute to chronic pain

Pogress in Neurobiology, mars 2023

Adrien Tassou, Maxime Thouaye, Damien Gilabert, Antoine Jouvenel, Jean-Philippe Leyris, Corinne Sonrier, Lucie Diouloufet, Ilana Mechaly, Sylvie Mallié, Juliette Bertin, Myriam Chentouf, Madeline Neiveyans, Martine Pugnière, Pierre Martineau, Bruno Robert, Xavier Capdevila, Jean Valmier, Cyril Rivat