« On gagne tous les jours à s’intéresser à la santé » : l’Inserm dévoile sa nouvelle campagne publicitaire

Image du film « On gagne tous les jours à s’intéresser à la santé ». © Réalisation : Ugo Mangin, production : Yohannes Cousy

Un an après une grande campagne d’affichage dans les gares Sncf françaises et dans le métro parisien, l’Inserm décline son slogan « On gagne tous à s’intéresser à la santé » dans un spot publicitaire de 30 secondes diffusé à la télévision du 7 juin au 30 juillet.

Réalisé par Ugo Mangin avec l’appui de l’agence Insign à la demande de la direction de la communication de l’Inserm, ce spot illustre comment beaucoup de nos gestes du quotidien sont – sans qu’on le sache – le résultat de recherches menées au sein de l’Institut.

Tout au long de la séquence de 30 secondes, le téléspectateur est plongé dans les pensées d’une femme, sur une place publique en ville, qui commente des scènes de vie courante qu’elle voit autour d’elle. C’est ainsi qu’on apprend qu’un saxophoniste a conservé son souffle grâce à des protéines particulières, que le Nutri-Score permet à une jeune femme de manger un sandwich bon pour sa santé ou encore qu’un homme dans la force de l’âge continue à faire du skate-board grâce à ses chondrocytes.

Dans la lignée de la campagne d’affichage de 2022, le parti pris d’intégrer des mots de science étonnants et complexes dans une scène quotidienne a été conservé pour interpeller les téléspectateurs et les inciter à vouloir en savoir plus en se rendant sur le site internet de l’Inserm.