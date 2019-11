Opération Cortex, l’escape game de l’Inserm

© Emeraude Escape

Le premier escape game de l’Inserm, Opération Cortex, expérience immersive destinée à sensibiliser à la recherche en santé ouvre ses portes à toutes et tous le 15 novembre. Ce nouveau format de dialogue avec le public répond à la volonté de l’Institut de promouvoir la culture scientifique et de faire découvrir les laboratoires de l’Inserm au public.

Depuis plus de cinquante ans, l’Inserm agit au quotidien pour que la science améliore la santé de chacun. L’Institut contribue à la diffusion des connaissances et de la culture scientifique auprès des citoyens, et propose à tous des formats de culture scientifique innovants.

Dans Opération Cortex, les joueurs sont ainsi conviés à se laisser transporter en 2064, dans un futur où les scientifiques de l’Inserm ont réussi à mettre au point un cerveau artificiel, dédié à l’étude des perceptions sensorielles, du sommeil, des maladies… un outil qui offre des perspectives exceptionnelles pour faire avancer les connaissances. Mais en visitant le laboratoire qui est à l’origine de cette prouesse scientifique, tout ne va pas se passer comme prévu… et ce sera dès lors à chacun de faire carburer ses méninges pour réussir à ressortir du bâtiment !

Pour Gilles Bloch, président-directeur général de l’Inserm : « Il est important de faire entrer le public dans nos laboratoires Inserm afin qu’il se rende compte du travail réalisé au quotidien pour la recherche en santé, afin d’expérimenter la modernité des méthodes et les technologies de pointe qui y sont développées. Echanger et dialoguer avec le public de cette façon saisissante car immersive est notre pari avec cet escape game. »

Ce jeu, d’une durée de 45 minutes, s’adresse à tous à partir de 10 ans (les enfants doivent être accompagnés d’adultes). Il est suivi d’un échange privilégié avec les chercheurs de l’Inserm qui accueillent les participants. De nombreuses séances, en journée et en soirée, sont d’ores et déjà organisées dans quatre laboratoires parisiens en novembre. Des sessions seront organisées dans plusieurs villes en région dès janvier 2020. La participation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. L’ensemble des dates d’ouverture au public seront communiquées au fur et à mesure via le compte Facebook de l’Inserm et sur le site Inserm.fr.

Visualiser la vidéo teaser de l’évènement et l’affiche du jeu

L’Institut de psychiatrie et de neurosciences de Paris https://ipnp.paris5.inserm.fr//

L’Institut du cerveau et de la moelle épinière : https://icm-institute.org/fr/

L’ART Ultrasons biomédicaux : https://www.physicsformedicine.espci.fr/

Le Paris centre de recherche cardiovasculaire : http://parcc.inserm.fr/ Les laboratoires de recherche parisiens accueillant l’escape game : Ont participé au comité scientifique et organisationnel de l’Escape Game : Thierry Galli, directeur de recherche Inserm, directeur de l’Institut de psychiatrie et de neurosciences de Paris ; Nicolas Ramoz, chercheur Inserm, spécialiste en neuropsychiatrie moléculaire ; Diana Zala, chercheuse Inserm spécialiste en neurobiologie cellulaire ; Armelle Rancillac, chercheuse Inserm, neurobiologiste ; Elisabeth Davenas, secrétaire générale de l’Institut de psychiatrie et de neurosciences de Paris ; Patricia Oliviero, chargée de communication à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière ; Thu Mai Nguyen, manager de projet scientifique à l’ART Ultrasons biomédicaux ; Cyrille Mahieux, secrétaire général du Paris centre de recherche cardiovasculaire ; Muriel Delacroix, gestionnaire administrative, Paris centre de recherche cardiovasculaire. Conception et réalisation du jeu : agence Emeraude Escape.