Percée majeure dans le traitement de la maladie de Parkinson : une neuroprothèse permet de restaurer une marche fluide

A spinal cord neuroprosthesis for locomotor deficits due to Parkinson’s disease

Nature Medicine, Novembre 2023

DOI : https://doi.org/10.1038/s41591-023-02584-1

Tomislav Milekovic 1,2,3,4,5,25, Eduardo Martin Moraud 2,3,4,25, Nicolo Macellari1,2,3,4,25, Charlotte Moerman 2,3,4,25, Flavio Raschellà1,6,25, Shiqi Sun 1,2,3,4,25, Matthew G. Perich 5,25, Camille Varescon1,2,3,4, Robin Demesmaeker 1,2,3,4,Alice Bruel7, Léa N. Bole-Feysot1,2,3,4, Giuseppe Schiavone 1,8, Elvira Pirondini2,3,9,10, Cheng YunLong11,12,13, Li Hao11,12,13, Andrea Galvez1,2,3,4, Sergio Daniel Hernandez-Charpak 1,2,3,4, Gregory Dumont1,2,3,4, Jimmy Ravier1,2,3,4, Camille G. Le Goff-Mignardot1,2,3,4, Jean-Baptiste Mignardot1,2,3,4, Gaia Carparelli1,2,3,4, Cathal Harte1,2,3,4, Nicolas Hankov1,2,3,4, Viviana Aureli1,2,3,4, Anne Watrin14, Hendrik Lambert14, David Borton 1,2,3,4,15, Jean Laurens1,16, Isabelle Vollenweider1,2,3,4, Simon Borgognon 1,2,3,4, François Bourre17,18, Michel Goillandeau17,18, Wai Kin D. Ko11,12,13, Laurent Petit 17,18, Qin Li11,12,13, Rik Buschman19, Nicholas Buse19, Maria Yaroshinsky20, Jean-Baptiste Ledoux 21, Fabio Becce 21, Mayté Castro Jimenez 22, Julien F. Bally 22, Timothy Denison23, Dominique Guehl17,18, Auke Ijspeert 7, Marco Capogrosso 1,2,3,4,9, Jordan Squair1,2,3,4, Leonie Asboth 1,2,3,4, Philip A. Starr 20, Doris D. Wang20, Stéphanie P. Lacour 1,8, Silvestro Micera 1,6,24, Chuan Qin12, Jocelyne Bloch 1,2,3,4,26 , Erwan Bezard 9,10,17,18,26 & G. Courtine 1,2,3,4,26

1 NeuroX Institute, School of Life Sciences, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL),Geneva, Switzerland.

2 Department of Clinical Neurosciences, Lausanne University Hospital (CHUV) and University of Lausanne (UNIL), Lausanne, Switzerland.

3 NeuroRestore, Defitech Center for Interventional Neurotherapies, EPFL/CHUV/UNIL, Lausanne, Switzerland.

4 Department of Neurosurgery, CHUV, Lausanne, Switzerland.

5 Department of Fundamental Neuroscience, Faculty of Medicine, University of Geneva, Geneva, Switzerland.

6 NeuroX Institute, School of Bioengineering, EPFL, Lausanne, Switzerland.

7 Institute of Bioengineering, School of Engineering, EPFL, Lausanne, Switzerland.

8 Laboratory for Soft Bioelectronic Interfaces (LSBI), NeuroX Institute, EPFL, Lausanne, Switzerland.

9 Rehab and Neural Engineering Labs, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA.

10 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA.

11 Motac Neuroscience, UK-M15 6WE, Manchester, UK.

12 China Academy of Medical Sciences, Beijing, China.

13 Institute of Laboratory Animal Sciences, Manchester, UK.

14 ONWARD Medical, Lausanne, Switzerland.

15 School of Engineering, Carney Institute for Brain Science, Brown University, Providence, RI, USA.

16 Department of Neuroscience, Baylor College of Medicine, Houston, TX, USA.

17 Universite de Bordeaux, Institut des Maladies Neurodegeneratives, UMR 5293, Bordeaux, France.

18 CNRS, Institut des Maladies Neurodegeneratives, UMR 5293, Bordeaux, France.

19 Medtronic, Minneapolis, USA.

20 Department of Neurological Surgery, University of California San Francisco, San Francisco, CA, USA.

21 Department of Diagnostic and Interventional Radiology, CHUV/UNIL, Lausanne, Switzerland.

22 Department of Neurology, CHUV/UNIL, Lausanne, Switzerland.

23 Oxford University, Oxford, UK.

24 Department of Excellence in Robotics and AI, Biorobotics Institute, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa, Italy.

25 These authors contributed equally: Tomislav Milekovic, Eduardo Martin Moraud, Nicolo Macellari, Charlotte Moerman, Flavio Raschella, Shiqi Sun, Matthew G. Perich.

26 These authors jointly supervised this work: Jocelyne Bloch, Erwan Bezard, G. Courtine.