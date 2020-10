Les trois lauréats du prix Nobel de médecine 2020. © d’après Niklas Elmehed, Nobel Media.

Les lauréats du prix Nobel 2020 ont été annoncés ce lundi 5 octobre 2020. Il s’agit du Britannique Michael Houghton et des Américains Harvey Alter et Charles Rice, récompensés pour leur contribution dans la découverte du virus de l’hépatite C.

L’hépatite C est une maladie du foie causée par un agent infectieux de la famille des flavivirus, le virus de l’hépatite C (VHC). Elle constitue l’une des formes les plus graves d’hépatite virale, capable d’engendrer une atteinte chronique du foie à risque de complications graves.