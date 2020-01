Tumeurs cérébrales : le réseau lymphatique méningé ouvrirait une nouvelle piste thérapeutique

VEGF-C-driven lymphatic drainage enables brain tumor immunosurveillance Eric Song1, Tianyang Mao1, Huiping Dong1, Ligia Simoes Braga Boisserand2, Salli Antila5, Marcus Bosenberg1,3,4, Kari Alitalo5, Jean-Leon Thomas2,6,8*, Akiko Iwasaki1,3,7,8* 1 Department of Immunobiology, Yale University School of Medicine, New Haven, CT, 06520, USA. 2 Department of Neurology, Yale University School of Medicine, New Haven, CT, 06520, USA. 3 Department of Dermatology, Yale University School of Medicine, New Haven, CT, 06520, USA. 4 Department of Pathology, Yale University School of Medicine, New Haven, CT, 06520, USA. 5 Translational Cancer Medicine Program and Wihuri Research Institute, Biomedicum Helsinki, University of Helsinki, FIN-00014, Helsinki, Finland 6 Institut du Cerveau et de la Moelle Épinière, INSERM U1127, CNRS UMR 7225, GH Pitié-Salpêtrière, Sorbonne Université, 75013 Paris, France 7 Howard Hughes Medical Institute, Chevy Chase, MD, 20815, USA 8 These authors jointly supervised this work: Jean-Leon Thomas, Akiko Iwasaki DOI : 10.1038/s41586-019-1912-x