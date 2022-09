Une thérapie améliore les fonctions cognitives chez des patients porteurs de trisomie 21

GnRH replacement rescues cognition in Down Syndrome

Science, 1er septembre 2022

https://doi.org/10.1126/science.abq4515

Maria Manfredi-Lozano1,2#, Valerie Leysen1,2#, Michela Adamo3,4#, Isabel Paiva5, Renaud Rovera6, Jean-Michel Pignat7, Fatima Ezzahra Timzoura1,2, Michael Candlish8,†, Sabiha Eddarkaoui1, Samuel A. Malone1,2, Mauro S. B. Silva1,2, Sara Trova1,2, Monica Imbernon1,2, Laurine Decoster1,2, Ludovica Cotellessa1,2,Manuel Tena-Sempere9, Marc Claret10, Ariane Paoloni-Giacobino11, Damien Plassard12, Emmanuelle Paccou3, Nathalie Vionnet3, James Acierno3, Aleksandra Maleska Maceski13, Antoine Lutti14, Frank Pfrieger15, S. Rasika1,2, Federico Santoni4, Ulrich Boehm8, Philippe Ciofi16, Luc Buée1, Nasser Haddjeri6, Anne-Laurence Boutillier5, Jens Kuhle13, Andrea Messina3,4, Bogdan Draganski14,17, Paolo Giacobini1,2, Nelly Pitteloud3,4*, Vincent Prevot1,2 *

1 Univ. Lille, Inserm, CHU Lille, Lille Neuroscience & Cognition, UMR-S 1172, Labex DistAlz,Lille, France

2 Laboratory of Development and Plasticity of the Neuroendocrine Brain, FHU 1000 days for health, EGID, Lille, France

3 Department of Endocrinology, Diabetology, and Metabolism, Lausanne University Hospital, 1011 Lausanne, Switzerland

4 Faculty of Biology and Medicine, University of Lausanne, Lausanne 1005, Switzerland

5 Laboratoire de Neurosciences Cognitives et Adaptatives (LNCA), UMR 7364, Université de Strasbourg-CNRS, Strasbourg, France

6 Univ. Lyon, Université Claude Bernard Lyon 1, Inserm, Stem Cell and Brain Research Institute U1208, Bron 69500, France

7 Department of Clinical Neurosciences, Neurorehabilitation Unit, University Hospital CHUV, Lausanne, Switzerland

8 Experimental Pharmacology, Center for Molecular Signaling (PZMS), Saarland University School of Medicine, 66421, Homburg, Germany

9 Univ. Cordoba, IMIBC/HURS, CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, Instituto de Salud Carlos III, Cordoba, Spain

10 Neuronal Control of Metabolism Laboratory, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi I Sunyer (IDIBAPS), 08036 Barcelona, Spain; Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas (CIBERDEM), 08036 Barcelona, Spain

11 Department of Genetic Medicine, University Hospitals of Geneva, 4 rue Gabrielle-Perret-Gentil, 1211, Genève, Switzerland

12 CNRS UMR 7104, INSERM U1258, GenomEast Platform, Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC), Université de Strasbourg, Illkirch, France

13 Neurologic Clinic and Polyclinic, MS Centre and Research Centre for Clinical Neuroimmunology and Neuroscience Basel; University Hospital Basel, University of Basel, Basel Switzerland

14 Laboratory for Research in Neuroimaging LREN, Centre for Research in Neurosciences, Department of Clinical Neurosciences, Lausanne University Hospital and University of Lausanne, Switzerland

15 Centre National de la Recherche Scientifique, Université de Strasbourg, Institut des Neurosciences Cellulaires et Intégratives, 67000 Strasbourg, France

16 Univ. Bordeaux, Inserm, U1215, Neurocentre Magendie, Bordeaux, France

17 Neurology Department, Max-Planck-Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, Germany

† New address, Institute of Cell Biology and Neuroscience and Buchmann Institute for Molecular Life Sciences (BMLS), University of Frankfurt, Max-von-Laue-Str. 15, 60438, Frankfurt am Main, Germany

# ont contribué de manière équivalente

