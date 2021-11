Les conséquences d’une exposition précoce aux perturbateurs endocriniens sur les fonctions reproductrices

GnRH neurons recruit astrocytes in infancy to facilitate network integration and sexual maturation

Giuliana Pellegrino 1 *, Marion Martin 1 *, Cécile Allet 1 *, Tori Lhomme 1, Sarah Geller 2, Delphine Franssen 3, Virginie Mansuy 4, Maria Manfredi-Lozano 1, Adrian Coutteau-Robles 1, Virginia Delli 1, S. Rasika 1, Danièle Mazur 1, Anne Loyens 1, Manuel Tena-Sempere 5, Juergen Siepmann 6, François P. Pralong 4, Philippe Ciofi 7, Gabriel Corfas 8, Anne-Simone Parent 3, Sergio R. Ojeda 9, Ariane Sharif 1$ and Vincent Prevot 1$

1 Univ. Lille, Inserm, CHU Lille, Laboratory of Development and Plasticity of the Neuroendocrine Brain, Lille Neuroscience & Cognition, UMR-S 1172, FHU 1000 days for 15 Health, Lille, France.

2 Center for Integrative Genomics, University of Lausanne, Lausanne, Switzerland.

3 Neuroendocrinology Unit, GIGA Neurosciences, University of Liège, Liège, Belgium.

4 Service of Endocrinology, Diabetology and Metabolism, University Hospital and Faculty of Biology and Medicine, Lausanne, Switzerland.

5 Department of Cell Biology, Physiology and Immunology, University of Cordoba, Cordoba, Spain; Instituto Maimonides de Investigación Biomédica de Cordoba (IMIBIC/HURS), Cordoba, Spain; CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, Instituto de Salud Carlos III, Cordoba, Spain.

6 Univ. Lille, Inserm, CHU Lille, U1008, Lille, France.

7 Inserm U1215, Neurocentre Magendie, Bordeaux, France;University of Bordeaux, Bordeaux, France. 8 Kresge Hearing Research Institute, Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 48109.

9 Division of Neuroscience, Oregon National Primate Research Center-Oregon Health & Science University, Beaverton, OR 97006, USA.

*These authors contributed equally; $ These authors jointly supervised this work.

Nature Neuroscience, 18 novembre 2021

DOI : 10.1038/s41593-021-00960-z