Salle de presse de l'Inserm - Salle de presse de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale

Menu
close
Rechercher
Communiqués et dossiers de presse

Quand les apnées du sommeil mettent le métabolisme en décalage horaire

25 Fév 2026 | Par Inserm (Salle de presse) | Physiopathologie, métabolisme, nutrition
© Ivan-balvan / Getty Images

Les apnées du sommeil touchent près d’un milliard de personnes dans le monde et provoquent des épisodes répétés de manque d’oxygène pendant la nuit appelés hypoxie intermittente. Une étude menée par des scientifiques de l’Université Grenoble Alpes, de l’Inserm et du CHU Grenoble Alpes, publiée ce jour dans la revue Science Advances montre que ces épisodes réorganisent l’horloge biologique du foie, modifiant les rythmes quotidiens de son activité métabolique. Ces résultats mettent en lumière un aspect jusqu’ici méconnu de la maladie et pourraient aider à mieux cibler le moment optimal d’administration des traitements pour en améliorer l’efficacité.

Si les conséquences pathologiques de l’hypoxie intermittente dans les apnées du sommeil sont bien documentées, leur impact sur les rythmes biologiques de l’organisme, gouverné par l’horloge circadienne, reste encore peu exploré.

Dans cette étude, les scientifiques ont utilisé un modèle murin d’hypoxie intermittente chronique pour analyser, sur l’ensemble du cycle jour-nuit, les effets de ce stress respiratoire sur l’organisme. En se focalisant sur le foie, organe central de la régulation énergétique, ils ont combiné des approches transcriptomiques, métabolomiques et physiologiques afin de suivre les adaptations de l’activité métabolique hépatique au fil du temps.

Les résultats montrent que l’hypoxie intermittente ne se contente pas d’altérer certaines voies énergétiques majeures orchestrées par le foie, telles que le métabolisme du glucose et des lipides, mais qu’elle en reprogramme profondément l’organisation circadienne. Par exemple, l’analyse métabolomique révèle que près de la moitié des métabolites hépatiques présentent un rythme sur 24 heures et que plus d’un tiers d’entre eux acquièrent un nouveau rythme sous hypoxie intermittente. Cette redistribution des rythmes métaboliques au cours de la journée traduit une véritable reprogrammation temporelle de l’activité hépatique et met en lumière une dimension jusqu’ici sous-estimée des apnées du sommeil.

Ces travaux ouvrent ainsi de nouvelles perspectives en chronomédecine. En reprogrammant les rythmes métaboliques du foie, l’hypoxie intermittente pourrait modifier la réponse de l’organisme à certains médicaments, notamment ceux agissant sur la glycémie ou le métabolisme lipidique. Leur efficacité pourrait ainsi varier selon l’heure de la journée, avec des moments optimaux d’administration différents de ceux observés chez des personnes ne présentant pas ce trouble respiratoire. Cela souligne l’intérêt d’intégrer la dimension temporelle dans la prise en charge des apnées du sommeil.

Ces contenus pourraient aussi vous intéresser :

communi

Améliorer son sommeil peut protéger sa santé cardiovasculaire

L’association entre troubles du sommeil et risque cardiovasculaire est déjà bien documentée. Apnées, déficit de sommeil, ou encore insomnie sont liés à un risque accru de maladies ou d’accidents....

communi

Explorer le cerveau pour comprendre le lien entre troubles du sommeil et maladie d’Alzheimer

Les troubles du sommeil ont un impact délétère sur notre cerveau et pourraient être associés à un risque plus élevé de développer la maladie d’Alzheimer. Pour la première fois,....

Contacts
Contact scientifique

Jonathan Gaucher

Enseignant-chercheur UGA

U1300 – Hypoxie et Physiopathologies cardiovasculaires et respiratoires

(HP2 – UGA / Inserm / CHU Grenoble Alpes)

wbanguna.tnhpure@havi-teraboyr-nycrf.se

Contact Presse

Université Grenoble Alpes

zhevry.wnxbovnx@havi-teraboyr-nycrf.se 

Inserm

cerffr@vafrez.se

CHU Grenoble Alpes

MSregvre@puh-teraboyr.se

Sources

Chronic intermittent hypoxia reshapes circadian metabolic architecture in a model of sleep apnea

Émilie Montellier, Guillaume Vial, Sophie Bouyon, Kousha Changizi Ashtiani, Sherif Abdelkarim, Émeline Lemarie, Antoine Boutin, Kenichiro Kinouchi, Pierre Baldi, Jean-Louis Pépin, Jonathan Gaucher

Science Advances, 25 février 2026

DOI:10.1126/sciadv.aeb3756

Rechercher
fermer