Traitement du cancer : identification des vaisseaux sanguins qui permettent aux lymphocytes tueurs d’accéder aux tumeurs et de les détruire

Tumor–associated high endothelial venules mediate lymphocyte entry into tumors and

predict response to PD–1 plus CTLA–4 combination immunotherapy

Cancer Cell, février 2022

DOI : https://doi.org/10.1016/j.ccell.2022.01.002

Assia Asrir1,9 Claire Tardiveau1,9 Juliette Coudert1,9 Robin Laffont,1,9 Lucas Blanchard1,9 Elisabeth

Bellard1 Krystle Veerman1 Sarah Bettini1 Fanny Lafouresse1 Estefania Vina1 Dorian Tarroux1,

Severine Roy2,3, Isabelle Girault2,3 Irma Molinaro4 Frédéric Martins5,6 Jean–Yves Scoazec3,4,7,8

Nathalie Ortega1 Caroline Robert2,3,7 et Jean–Philippe Girard1,10,*



1 Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale, IPBS, Universite ́ de Toulouse, CNRS,

UPS, Toulouse, France

2 Department of Medicine, Gustave Roussy, Villejuif, France

3 INSERM U981, Gustave Roussy, Villejuif, France

4 Department of Pathology, Gustave Roussy, Villejuif, France

5 Institut des Maladies Me ́ taboliques et Cardiovasculaires, I2MC, UMR1048, INSERM, UPS,

Toulouse, France

6 Plateforme Genome et Transcriptome, GeT, Genopole Toulouse, France

7 Paris–Saclay University, Orsay, France

8 AMMICa, CNRS–UAR 3655 and INSERM–US23, Gustave Roussy, Villejuif, France

9 These authors contributed equally

10 Lead contact