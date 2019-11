Vers un médicament pour lutter contre une maladie intestinale grave chez l’enfant, les patients immunodéprimés

Metal-Captured Inhibition of pre-mRNA Processing Activity by CPSF3 controls very efficiently Cryptosporidium Infection. Christopher Swale1, Alexandre Bougdour1, Audrey Gnahoui-David2, Julie Tottey2, Sonia Georgeault3, Fabrice Laurent2*, Andrés Palencia1,4*†, Mohamed-Ali Hakimi1*† 1Institute for Advanced Biosciences (IAB), Host-Pathogen Interactions and Immunity to Infection, INSERM U1209, CNRS UMR 5309, University Grenoble Alpes, 38000 Grenoble, France. 2 INRA, Université François Rabelais de Tours, Centre Val de Loire, UMR1282 ISP, Laboratoire Apicomplexes et Immunité Mucosale, 37380 Nouzilly, France. 3Plateforme des Microscopies, Université et CHRU de Tours, 37000 Tours, France. 4Institute for Advanced Biosciences (IAB), Structural Biology of Novel Drug Targets in Human Diseases, INSERM U1209, CNRS UMR 5309, University Grenoble Alpes, 38000 Grenoble, France. *Corresponding author. Email: mohamed-ali.hakimi@inserm.fr (M.-A.H.); andres.palencia@univ- grenoble-alpes.fr (A.P.); fabrice.laurent@inra.fr (F.L.) †These authors contributed equally to this work. Science Translational Medicine https://dx.doi.org/10.1126/scitranslmed.aax7161