Bronchopneumopathie chronique obstructive : une mutation génétique confirmée comme facteur de prédisposition

An innate contribution of human nicotinic receptor polymorphisms to COPD-like lesions, Nature Communications, 4 novembre 2021

Julie Routhier1, Stéphanie Pons2, Mohamed Lamine Freidja1,8, Véronique Dalstein1,3, Jérôme Cutrona1, Antoine Jonquet1, Nathalie Lalun1, Jean-Claude Mérol1,4, Mark Lathrop5, Jerry A. Stitzel6, Gwenola Kervoaze7, Muriel Pichavant7, Philippe Gosset7, Jean-Marie Tournier1, Philippe Birembaut1,3,9, Valérian Dormoy1,9, Uwe Maskos2,9

1 Université de Reims Champagne-Ardenne, Inserm, P3Cell UMR-S1250 Reims, France.

2 Institut Pasteur, Université de Paris, Integrative Neurobiology of Cholinergic Systems, CNRS UMR 3571 Paris, France.

3 Department of Biopathology, CHU of Reims, Reims, France.

4 Department of Otorhinolaryngology, CHU of Reims, Reims, France.

5 McGill University Genome Center, Montréal, QC, Canada.

6 Institute for Behavioral Genetics, University of Colorado, Boulder, CO, USA.

7 University of Lille, CNRS UMR9017, Inserm U1019, CHU Lille, Institut Pasteur de Lille, CIIL – Center for Infection and Immunity of Lille, Lille, France.

8 Present address: Department of Biochemistry and Microbiology, Faculty of Sciences, University of M’sila, M’sila, Algeria.

9 These authors contributed equally: Philippe Birembaut, Valérian Dormoy, Uwe Maskos.