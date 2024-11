Premiers résultats de la grande enquête nationale « Contexte des sexualités en France 2023 »

Adobe stock.

Les transformations de la société française au cours des dernières décennies, tant sur le plan social et juridique, qu’économique et technologique, ont eu une incidence sur les représentations et les pratiques dans le domaine de la sexualité et de la santé sexuelle. Afin de mieux comprendre ces évolutions, l’ANRS Maladie infectieuses émergentes a initié et financé la recherche « Contexte des sexualités en France » 2023 (CSF-2023) menée par des chercheuses de l’Inserm et de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec une équipe pluridisciplinaire. Il s’agit de la 4ème recherche portant sur ce sujet en France, la dernière datant de 2006.

Trois thématiques structurent cette recherche :

Etudier la diversification des représentations, des pratiques et des trajectoires sexuelles dans un contexte social profondément marqué par l’évolution des rapports entre les femmes et les hommes, par les changements dans les modes de vie, par le développement des espaces numériques, par les enjeux liés au consentement sexuel et l’évolution du cadre normatif dans ce domaine.

Analyser l’effet des conditions de vie sur les trajectoires sexuelles, en observant comment les situations familiales, économiques, professionnelles, administratives et résidentielles contribuent au développement de nouvelles pratiques, à façonner les capacités de négocier une sexualité choisie et des rapports sans risques, à accéder aux ressources en santé sexuelle et reproductive.

Analyser les relations positives et/ou négatives entre différentes dimensions de la sexualité et l’état de santé (santé mentale, maladies chroniques ou limitations fonctionnelles) à différents âges de la vie. La recherche interroge aussi les nouvelles modalités d’accès au système de santé, en matière d’éducation à la sexualité, de choix et d’accès aux outils de prévention et de recours aux traitements via les plateformes numériques.

Enfin, la recherche CSF-2023 est conçue pour fournir des indicateurs clés permettant d’évaluer la stratégie nationale de santé sexuelle à l’horizon 2030.

La recherche a été financée par l’ANRS-Maladies infectieuses émergentes. Elle bénéficie également des contributions de l’Inserm et l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, avec le concours de Santé publique France (SpFrance), de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP), de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA) et de la Direction Générale de la Santé (DGS).