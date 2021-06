Interchangeabilité des vaccins COVID 19 à ARNm : début des inclusions pour l’essai AP-HP - ARNCombi

Injection d’un vaccin contre la Covid-19 © AdobeStock

Afin de faciliter l’organisation de la campagne vaccinale, il peut être proposé d’utiliser l’un ou l’autre des deux vaccins à ARNm pour la 2ème dose (Pfizer-BioNTech ou Moderna) de vaccination. L’essai AP-HP – ARNCombi a pour objectif de comparer l’efficacité immunologique du schéma vaccinal standard avec deux doses du même vaccin à ARNm contre la Covid-19 à un schéma combinant deux vaccins ARNm différents (une dose de vaccin Moderna après une dose du vaccin Pfizer ou une dose de vaccin Pfizer après une dose de vaccin Moderna). Il est promu par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris et rendu possible grâce à la plateforme COVIREIVAC coordonnée par l’Inserm.

400 participants sont attendus pour cet essai randomisé. Les participants doivent être âgés de plus de 18 ans, avoir déjà reçu une des deux doses de vaccin ARN messager avec une seconde injection programmée dans les 4 à 6 semaines après la première injection.

Un prélèvement sanguin pour rechercher la présence d’anticorps spécifiques dirigés contre le virus SARS Cov-2 (virus de la Covid-19) sera réalisé avant la 2ème dose puis quatre semaines plus tard.

Les premières inclusions ont eu lieu le 28 mai 2021. L’essai est conduit dans 17 centres en France : trois hôpitaux de l’AP-HP et 14 autres centres répartis sur tout le territoire français. Certains de ces centres font partie de la plateforme COVIREIVAC.

Lancée en octobre 2020, la plateforme COVIREIVAC coordonnée par l’Inserm et F CRIN en lien avec 32 centres hospitaliers universitaires et un réseau de 11 laboratoires d’immunologie vise à mener et à promouvoir une recherche clinique vaccinale d’excellence en France. Depuis le 1er octobre 2020, 50 000 volontaires se sont inscrits pour participer aux efforts de recherche et améliorer les connaissances vis-à-vis de ces nouveaux vaccins. Il s’agit d’une initiative sans précédent dans notre pays. La plateforme est pilotée par l’Inserm, et le volet opérationnel clinique fait l’objet d’une coordination par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris des différents CHU. De nouveaux projets de recherche sont régulièrement lancés dans le cadre de COVIREIVAC.

Même si plusieurs vaccins contre la Covid-19 sont disponibles, il est impératif de poursuivre la recherche afin d’approfondir les connaissances scientifiques, notamment la durée de la protection et la qualité de la réponse immunitaire.

Les études cliniques coordonnées par COVIREIVAC ont pour objectif d’apporter des réponses à ces questions de recherche.