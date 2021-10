Lancement du portail appelsprojetsrecherche.fr

© Unsplash

Afin de faciliter l’accès aux appels à projets et aux financements associés de la recherche, l’ADEME, l’ANR, l’Inserm dont l’ANRS | Maladies infectieuses émergentes, l’Anses et l’INCa regroupent l’ensemble de leurs appels à projets scientifiques sur un portail unique : appelsprojetsrecherche.fr.

Le portail appelsprojetsrecherche.fr est né du travail collaboratif de six acteurs français jouant un rôle majeur dans le financement des projets de recherche. Cette initiative concrétise les engagements pris par la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, inscrits dans la loi de programmation de la recherche promulguée en décembre dernier, pour répondre aux demandes de simplification de la recherche de financements.

appelsprojetsrecherche.fr : simplifier et améliorer la lisibilité de l’offre de financement dans toutes les disciplines de recherche.

Ce portail a pour but de simplifier le travail de veille des chercheurs, laboratoires et établissements de recherche et de renforcer l’équité d’accès aux financements en centralisant toutes les informations sur les appels disponibles, qu’il s’agisse d’appels à projets de recherche ou d’appels à candidatures.

appelsprojetsrecherche.fr leur permet de trouver rapidement les offres de financement qui correspondent le mieux à leurs thématiques de recherche et d’être informés de la publication des nouveaux appels par la création d’une alerte, contribuant ainsi à faciliter et alléger les tâches administratives.

Les utilisateurs auront accès au fil de leur publication à une grande variété d’appels, portant sur des thématiques comme la santé, la recherche médicale, la recherche contre le cancer, la réponse et la préparation aux crises épidémiques, la santé environnementale, la santé au travail, la transition écologique et énergétique, et plus largement les sciences de la vie, les sciences du numérique, les mathématiques, les sciences de la matière et de l’ingénierie, les sciences humaines et sociales, les sciences de l’Univers et sciences de la Terre, etc.

À l’ouverture, plus de 30 appels sont déjà consultables sur appelsprojetsrecherche.fr, parmi lesquels : • Le programme Atip-Avenir de l’Inserm lancé conjointement avec le CNRS ;

• Le Programme national de recherche en environnement-santé-travail (PNR EST) de l’Anses ;

• L’appel à projets libres en biologie du cancer (PLBIO) de l’INCa ;

• L’édition 2022 de l’appel à projets « Vers des bâtiments responsables » de l’Ademe ;

• Les appels à projets VIH, Hépatites, IST, Tuberculose et Covid-19 de l’ANRS-MIE (ouvertures prochaines) ;

• L’appel à projets générique de l’ANR.

Le portail sera progressivement enrichi de nouvelles fonctionnalités et rejoint par de nouveaux partenaires afin de simplifier encore davantage les démarches pour les porteurs de projets et les bénéficiaires.