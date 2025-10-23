Rayonnement international : l’Inserm met à l’honneur ses collaborations scientifiques avec le Royaume-Uni

L’Inserm poursuit la mise en lumière de ses collaborations internationales pour la recherche en santé. En 2025, l’Institut propose un focus sur sa fructueuse collaboration avec ses partenaires britanniques. Au programme, une journée d’échanges scientifiques et institutionnels qui se tiendra le 27 octobre 2025, à la Résidence de France à Londres en présence du Pr Didier Samuel, président-directeur général de l’Inserm, et de nombreuses institutions partenaires. Cet événement sera également l’occasion de renforcer et d’initier des coopérations avec d’éminentes institutions scientifiques britanniques et de remettre le prix international Inserm 2025 à Charles Swanton, chercheur britannique renommé dans le domaine de la cancérologie.

Depuis sa fondation en 1964, l’Inserm s’inscrit en acteur essentiel de la recherche biomédicale nationale et internationale : il est le 1er organisme européen de recherche dédié à la santé et le 2nd au niveau mondial. En 2025, l’Institut a choisi de mettre à l’honneur ses collaborations scientifiques avec le Royaume-Uni à travers une journée d’échanges scientifiques croisés autour de sujets stratégiques, comme la construction de larges cohortes internationales de patients, la recherche contre le cancer, les biomarqueurs en santé mentale ou encore l’antibiorésistance.

Le prix Inserm international 2025

Charles Swanton, chercheur et clinicien britannique spécialiste du cancer, reçoit le prix international 2025 de l’Inserm. Directeur clinique adjoint du Francis Crick Institute à Londres, où il dirige le laboratoire Cancer Evolution and Genome Instability dédié à l’évolution des cancers et à l’instabilité du génome, Charles Swanton s’intéresse à l’histoire évolutive des tumeurs solides, aux processus génétiques à l’origine des différences entre les cellules au sein d’une même tumeur et à l’impact de cette diversité sur l’efficacité du système immunitaire et sur le pronostic des patients.

Le prix Inserm international 2025 vient récompenser son engagement dans la coopération franco-britannique, notamment à travers ses travaux de recherche en collaboration avec des équipes Inserm de Gustave-Roussy.

Le Royaume-Uni, un partenaire historique et stratégique de l’Inserm

Avec une production annuelle de près de 2 500 copublications scientifiques, le Royaume-Uni est le deuxième partenaire de l’Inserm à l’international.

Au-delà des publications, l’Inserm est impliqué dans la mise en place d’accords de coopération avec plusieurs partenaires britanniques sur des problématiques de santé majeures pour les deux pays comme les liens entre changement climatique et santé, la santé mentale, l’antibiorésistance ou encore le cancer. Certaines de ces collaborations font l’objet d’ententes qui seront formalisées à l’occasion de la journée du 27 octobre.

Ce sera notamment le cas d’une coopération dans le domaine du cancer, où l’Inserm et University College London ont décidé de réunir leurs talents au sein d’un laboratoire commun virtuel ou Joint Lab[1], consacré à l’identification de stratégies thérapeutiques en médecine de précision contre les tumeurs solides et le sarcome.

Quatre autres accords de coopération seront également signés :

Un programme dit First Step[2] avec l’Imperial College London en recherche fondamentale sur les ciliopathies ;

Un programme First Step avec le Francis Crick Institute consacré à l’antibiorésistance ;

Un International Research Program (IRP)[3] avec l’Imperial College London sur la prévention des infections respiratoires infantiles ;

Un Memorandum of Understanding avec Oxford University sur l’identification de biomarqueurs pour les diagnostics en psychiatrie de précision.

Pour le Pr Didier Samuel, PDG de l’Inserm, « à travers cet événement, l’Inserm réaffirme son engagement pour une recherche ambitieuse portée par une politique d’ouverture internationale forte. Les collaborations que nous développons avec le Royaume-Uni illustrent cette dynamique : des partenariats concrets, portés par une volonté commune d’unir les talents pour transformer la science en solutions au service de la santé de toutes et tous. Cette année marque une nouvelle étape avec nos partenaires britanniques, à travers des accords inédits et des projets structurants. Enfin, j’ai la joie de remettre le prix Inserm international au Pr Charles Swanton, un clinicien et chercheur de renommée internationale dans le domaine du cancer. Par son approche, il a contribué à faire avancer la médecine personnalisée en oncologie : cibler non seulement le type de cancer, mais aussi l’évolution génétique de la tumeur chez un patient donné. L’avenir de la santé réside dans une recherche et une médecine qui avancent main dans la main pour adapter les traitements à chaque patient. »

[1] Joint Lab est un label de l’Inserm attribué à des collaborations d’excellence et s’inscrivant dans la durée entre un laboratoire Inserm et un laboratoire partenaire étranger.

[2] Un programme First Step est un outil destiné à faciliter la mise en place de projets de recherche exploratoires à travers des appels à projets globaux sur un large panel de thématiques potentielles. L’objectif des programmes First Step est ainsi d’initier une collaboration entre de jeunes chercheuses et chercheurs Inserm et une équipe étrangère et de stimuler ainsi la coopération internationale en recherche biomédicale.

[3] Les IRP sont des instruments de financement créés par l’Inserm pour initier ou renforcer des coopérations scientifiques internationales. Ils ont pour vocation de soutenir un partenariat existant ou en émergence en donnant aux projets scientifiques d’excellence et à fort potentiel d’impact, entre deux pays ou plus, des moyens d’asseoir durablement leur collaboration.