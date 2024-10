Des réseaux cérébraux associés aux ruminations mentales et leur évolution chez le jeune adulte

Coupled changes between ruminating thoughts and resting-state brain networks during the transition into adulthood

Molecular Psychiatry, septembre 2024

DOI : 10.1038/s41380-024-02610-9

Rocco Marchitelli 1 , Marie-Laure Paillère Martinot1,2, Alain Trouvé1 , Tobias Banaschewski 3 , Arun L. W. Bokde 4 , Sylvane Desrivières 5 , Herta Flor 6,7, Hugh Garavan8 , Penny Gowland 9 , Andreas Heinz 10, Rüdiger Brühl 11, Frauke Nees 3,6,12, Dimitri Papadopoulos Orfanos 13, Tomáš Paus14, Luise Poustka15, Sarah Hohmann3 , Nathalie Holz3 , Nilakshi Vaidya 16, Juliane H. Fröhner17, Michael N. Smolka 17, Henrik Walter 10, Robert Whelan 18, Gunter Schumann19,20, Jean-Luc Martinot 1,21,22, Eric Artiges 1,21,22 and the IMAGEN consortium*

1Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay, University Paris-Saclay, University Paris-City, INSERM U1299 “Developmental Trajectories & Psychiatry, Centre Borelli CNRS UMR9010, Gif-sur-Yvette, France.

2AP-HP Sorbonne Université, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Pitié-Salpêtrière Hospital, Paris, France.

3Department of Child and Adolescent Psychiatry and Psychotherapy, Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim, and German Center for Mental Health (DZPG) partner site Mannheim-Heidelberg-Ulm, Heidelberg University, Mannheim, Germany.

4Discipline of Psychiatry, School of Medicine and Trinity College Institute of Neuroscience, Trinity College Dublin, Dublin, Ireland.

5Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King’s College London, London, UK.

6Institute of Cognitive and Clinical Neuroscience, Central Institute of Mental Health, Medical Faculty Mannheim, Heidelberg University, Square J5, Mannheim, Germany.

7Department of Psychology, School of Social Sciences, University of Mannheim, 68131, Mannheim, Germany.

8Departments of Psychiatry and Psychology, University of Vermont, Burlington, VT, 05405, USA.

9Sir Peter Mansfield Imaging Centre School of Physics and Astronomy, University of Nottingham, University Park, Nottingham, UK.

10Department of Psychiatry and Psychotherapy CCM, Charité-Universitätsmedizin Berlin, Corporate member of Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin and Berlin Institute of Health, Berlin, Germany.

11Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig and Berlin, Berlin, Germany.

12Institute of Medical Psychology and Medical Sociology, University Medical Center Schleswig Holstein, Kiel University, Kiel, Germany.

13NeuroSpin, CEA, Université Paris-Saclay, F-91191, Gif-sur-Yvette, France.

14Department of Psychiatry and Neuroscience, Faculty of Medicine, CHU Sainte-Justine Research Center, Population Neuroscience Laboratory, University of Montreal, Montreal, QC, Canada.

15Department of Child and Adolescent Psychiatry, Center for Psychosocial Medicine, University Hospital Heidelberg, Heidelberg, Germany.

16Centre for Population Neuroscience and Stratified Medicine (PONS), Department of Psychiatry and Neuroscience, Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany.

17Department of Psychiatry and Psychotherapy, Medical Faculty, Technische Universität Dresden, Dresden, Germany.

18School of Psychology and Global Brain Health Institute, Trinity College Dublin, Dublin, Ireland.

19Centre for Population Neuroscience and Stratified Medicine (PONS), ISTBI Fudan University, Shanghai, China.

20Department of Psychiatry and Neuroscience, Charité University Medicine, Berlin, Germany.

21Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay, University Paris-Saclay, University Paris-City, INSERM U1299 “Developmental Trajectories & Psychiatry, Centre Borelli CNRS UMR9010, Gif-sur-Yvette, France. wrna-yhp.znegvabg@vafrez.se.

22Department of Psychiatry, Lab-D-PSY, EPS Barthélémy Durand, Etampes, France