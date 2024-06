Épilepsie : la découverte d’un mécanisme de génération des crises ouvre des pistes pour mieux les prédire dans le syndrome de Dravet

Preictal dysfunctions of inhibitory interneurons paradoxically lead to their rebound hyperactivity and to low-voltage-fast onset seizures in Dravet syndrome

PNAS, mai 2024

DOI: 10.1073/pnas.2316364121

Fabrizio Capitano 1 2 3, Mathieu Kuchenbuch 4 5, Jennifer Lavigne 1 2 3, Hava Chaptoukaev 6, Maria A Zuluaga 6, Marco Lorenzi 1 7, Rima Nabbout 4 5, Massimo Mantegazza 1 2 3

1University Cote d’Azur, Institute of Molecular and Cellular Pharmacology, Valbonne-Sophia Antipolis 06560, France.

2CNRS UMR 7275, Valbonne-Sophia Antipolis 06560, France.

3Inserm U1323, Valbonne-Sophia Antipolis 06650, France.

4Reference Centre for Rare Epilepsies, Member of European Reference Network EpiCARE, Department of Pediatric Neurology, Hôpital Necker-Enfants Malades, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, Paris 75015, France.

5Laboratory of Translational Research for Neurological Disorders, Inserm UMR 1163, Imagine Institute, Université Paris Cité, Paris 75015, France.

6EURECOM, Biot-Sophia Antipolis 06410, France.

7Epione Research team, Inria Center of Université Côte d’Azur, Biot-Sophia Antipolis 06410, France.