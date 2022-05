InScience 2022 : l’Inserm fait son festival

« Cultive ta santé avec l’Inserm ! » InScience est de retour du 1er au 15 juin 2022, avec de nombreux évènements qui vous permettront de rencontrer et d’échanger avec nos chercheurs et chercheuses. Aux quatre coins de la France, retrouvez nos expositions, participez à des escape games, des conférences, des ciné-débats… Au programme également, des vidéos et des podcasts en ligne, accessibles à tous et de partout. L’objectif ? Donner aux citoyens et aux citoyennes les clés pour devenir acteurs et actrices de leur propre santé et s’impliquer dans les débats en lien avec la devise de l’Inserm : « la science pour la santé ».

InScience est une manifestation unique en France dans le domaine de la recherche médicale et de la santé humaine. Cet évènement de culture scientifique est le fruit d’une importante mobilisation des chercheurs et chercheuses de l’Inserm, qui, soucieux de partager une information fiable et de qualité, souhaitent valoriser la parole scientifique et faire découvrir leurs métiers au grand public.

L’Inserm près de chez vous

Pour cette seconde édition, les scientifiques de l’Inserm sont heureux de pouvoir aller à la rencontre du public grâce à un programme riche, décliné sur tout le territoire.

En voici un petit aperçu :

À Toulouse , au cours d’un rendez-vous convivial et inédit organisé à l’Eurêkafé, intitulé Du charabia au limpide, des chercheurs et chercheuses de l’Inserm relèveront le défi de présenter leur projet de recherche en 180 secondes [1] dans un langage compréhensible par le plus grand nombre.

, au cours d’un rendez-vous convivial et inédit organisé à l’Eurêkafé, intitulé Du charabia au limpide, des chercheurs et chercheuses de l’Inserm relèveront le défi de [1] dans un langage compréhensible par le plus grand nombre. À Lyon , des scientifiques dont les travaux portent sur la sclérose en plaques communiqueront sur les avancées de la recherche autour de cette maladie auto-immune, en présence des associations de patients [2].

, des scientifiques dont les travaux portent sur la sclérose en plaques communiqueront sur les avancées de la recherche autour de cette maladie auto-immune, [2]. À Paris, venez assister à une conférence animée par des scientifiques de l’Inserm sur les perturbateurs endocriniens. D’où viennent-ils ? Comment s’en protéger ?[3] Autant de questions qui seront abordées avec beaucoup de pédagogie pour permettre au public de mieux appréhender ce sujet complexe.

venez assister à une conférence animée par des scientifiques de l’Inserm sur les perturbateurs endocriniens. D’où viennent-ils ? Comment s’en protéger ?[3] Autant de questions qui seront abordées avec beaucoup de pédagogie pour permettre au public de mieux appréhender ce sujet complexe. À Lille , à Bastia et à Rennes , vous découvrirez le jeu vidéo ViRal et serez transportés à l’intérieur du corps humain grâce à la réalité virtuelle.

, à et à , vous découvrirez le jeu vidéo et serez transportés à l’intérieur du corps humain grâce à la réalité virtuelle. Ou encore à Strasbourg, l’Inserm présentera son ouvrage « Fake news santé » et le travail amorcé pour lutter contre les fausses informations en santé en s’appuyant sur la mobilisation des chercheurs et chercheuses depuis le début de la pandémie de Covid-19[4].

Une partie de la programmation sera aussi dédiée aux virus émergents. Dans une exposition inédite, l’Inserm reviendra ainsi sur les grandes épidémies du passé, la vie des virus, les armes dont notre organisme est doté pour les combattre, et toutes actions mises en œuvre par les scientifiques pour lutter contre les épidémies qu’ils provoquent. Installée à Mulhouse[5] jusqu’au 30 juin, l’exposition est également accessible en version numérique.

D’autres animations originales seront également proposées : participez à un escape game à Nantes[6] où vous serez enfermé dans un laboratoire avec une équipe de scientifique dont il faudra sauver l’un des membres atteint d’insuffisance rénale. Ou encore à l’installation sonore hEARt[7], un parcours musical évolutif dans lequel chaque battement cardiaque résonne comme un élément poétique, à vivre depuis les villes de Toulouse et Corte, une composition de Christophe Ruetsch, réalisée en collaboration avec des artistes, techniciens et scientifiques.

InScience 2022 sera également disponible en version numérique avec un programme complet de conférences en ligne, de podcasts ainsi que de vidéos originales et inédites comme la série « La Science dans tous les sens », présentée par une chercheuse Inserm à Montpellier, et destinée à la découverte des sens. Les internautes plongeront dans l’univers des recherches fondamentales et appliquées de l’Inserm sur des thématiques aussi variées et d’actualité que la santé des femmes[8] ou encore les troubles du stress post-traumatique[9].

[1] Le 2 juin, de 19h à 21h à l’Eurêkafé, à Toulouse

[2] Le 8 juin de 18h30 à 19h30 à la Mairie de Lyon

[3] Le 2 juin, à 19h, à la bibliothèque Benoite Groult, Paris 14e

[4] Le 2 juin, à 19h, à l’espace MAIF Etoile à Strasbourg et en retransmission dans tous les centres MAIF de France

[5] A la Nef des Sciences à Mulhouse

[6] Le 4 juin, à la librairie ludique Portails, à Nantes

[7] Du 9 au 12 juin, de 10h à 20h, à l’Eurêkafé, à Toulouse – du 1er au 5 juin à la citadelle de Corte

[8] Le 14 juin 19h30, sur la chaîne YouTube de l’Inserm

[9] Le 15 juin 18h, sur la chaîne YouTube de l’Inserm