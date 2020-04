Un essai laissant des patients sans soins, vraiment ?

L’essai clinique Discovery n’est pas un essai clinique compassionnel mais un essai clinique d’efficacité et de tolérance. Il est “à 5 bras”, c’est-à-dire qu’il a démarré avec 5 modalités de traitement :

soins standards (les soins actuellement fournis aux malades hospitalisés en fonction de la gravité de leur état),

soins standards + remdesivir,

soins standards + lopinavir et ritonavir,

soins standards + lopinavir, ritonavir et interféron bêta,

soins standards + hydroxychloroquine.

Ces traitements sont attribués aléatoirement aux participants (on parle d’“étude randomisée”) de manière à constituer 5 groupes équivalents en nombre de patients, qu’ils soient admis en réanimation ou dans un autre service hospitalier. Le bras “hydroxychloroquine” est traité selon ces mêmes critères et sera évalué exactement de la même façon que les autres molécules à l’essai. Aucun patient ne se voit administrer de placebo et tous les patients reçoivent les soins adaptés à leur état.



Discovery est un essai “ouvert” , c’est-à-dire que tant les soignants que les patients sont informés du traitement attribué (par opposition à un essai en aveugle ou en double aveugle). L’analyse de l’efficacité et de la sécurité du traitement sera évaluée 15 jours après l’inclusion de chaque patient. L’objectif est de recruter au moins 800 participants en France (3 200 au niveau européen).