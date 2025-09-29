Une nouvelle immunothérapie efficace contre la leucémie

Observation de la mort de cellules cancéreuses chez un modèle préclinique par la technique d’imagerie biphotonique in vivo

En magenta, les cellules cancéreuses vivantes ; en bleu, les cellules cancéreuses en train de mourir ; en vert, les macrophages. Crédit : Unité Dynamiques des réponses immunes – Institut Pasteur

Les stratégies d’immunothérapie visent à utiliser le système immunitaire du patient pour que ses propres cellules détruisent les cellules cancéreuses. Des scientifiques de l’Institut Pasteur et de l’Inserm sont parvenus, dans un modèle préclinique, à stimuler une réponse immunitaire efficace contre les tumeurs en reprogrammant la mort des cellules B malignes. Ils mettent en évidence une tri-thérapie efficace pour traiter des cancers du sang, comme certains lymphomes ou leucémies touchant les cellules B. Cette étude a été publiée le 15 août dans la revue Science Advances.

Les stratégies d’immunothérapie constituent une avancée majeure pour lutter contre les cancers. Elles visent à mobiliser le système immunitaire du patient pour que ses propres cellules reconnaissent et éliminent spécifiquement les cellules tumorales. Telles des sentinelles, les cellules immunitaires peuvent scanner l’organisme et identifier chacune des cellules tumorales résiduelles, limitant ainsi le risque de récidive. De nouvelles stratégies d’immunothérapie émergent. L’une d’elles exploite un mécanisme de mort cellulaire : la nécroptose. Contrairement à l’apoptose, qui entraine une mort cellulaire silencieuse, la nécroptose libère des signaux d’alerte qui attirent et stimulent les cellules immunitaires. Ces dernières peuvent ainsi tuer les cellules tumorales qui persistent.

Des chercheurs de l’unité Dynamiques des réponses immunes (Unité mixte Inserm-Institut Pasteur) se sont intéressés à cette stratégie d’immunothérapie par nécroptose dans le cas de tumeurs malignes hématologiques. Ils ont tout d’abord observé que la nécroptose ne peut pas être induite facilement dans le cas des cellules B malignes en raison de l’absence de la protéine MLKL.

Pour surmonter ce blocage, les chercheurs ont combiné l’administration de trois molécules déjà utilisées en clinique. Ils confirment alors l’induction de la nécroptose et observent, dans un modèle pré-clinique, l’élimination complète d’une leucémie grâce à la forte réponse immunitaire induite.

« La tri-thérapie que nous avons utilisée force les cellules cancéreuses à mourir d’une manière qui réveille le système immunitaire » explique Philippe Bousso, directeur de recherche Inserm, responsable de l’Unité Dynamiques des réponses immunes à l’Institut Pasteur et dernier auteur de l’article.

Ces résultats ont été observés sur des modèles pré-cliniques grâce notamment à une technique innovante d’imagerie intravitale. Les scientifiques ont pu ainsi suivre en temps réel les interactions entre cellules immunitaires et cellules cancéreuses en fonction des différents types de mort induits.

« Cette nouvelle stratégie d’immunothérapie, testée avec succès dans des modèles précliniques, transforme les cellules cancéreuses en déclencheurs d’alerte pour le système immunitaire, offrant une nouvelle option de traitement pour certains cancers comme les lymphomes ou leucémies touchant les cellules B » explique Philippe Bousso.

« En changeant la façon dont les cellules cancéreuses meurent, il est possible de bénéficier du soutien de notre système immunitaire pour lutter contre la tumeur », conclue-t-il.

Cette étude a été financée par les organismes cités ci-dessus, ainsi que par le Conseil européen de la recherche (ERC) et par la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.