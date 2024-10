Rayonnement international : l’Inserm célèbre à Washington 60 ans de recherche et d’innovation

© Zebra /Inserm

À l’occasion de son 60e anniversaire, l’Inserm met à l’honneur sa collaboration scientifique avec les États-Unis et le Canada. Cette relation privilégiée et fructueuse de l’Institut avec l’Amérique du Nord s’est incarnée à travers la tenue d’une journée d’échanges scientifiques et institutionnels le 29 octobre 2024, à l’ambassade de France à Washington en présence du Pr Didier Samuel, président-directeur général de l’Inserm, et de nombreuses institutions partenaires. Au programme : initiation de nouvelles collaborations avec d’éminentes institutions scientifiques américaines, remise du prix international Inserm 2024 à une chercheuse de renom, renforcement de la présence Inserm à Washington et lancement du réseau Inserm Abroad.

Depuis sa fondation en 1964, l’Inserm contribue à faire progresser la santé de chacun. L’Institut a ainsi été un acteur clé de plusieurs avancées médicales majeures, allant du traitement des cancers à la thérapie génique, sans oublier la découverte du VIH ou plus récemment la mise au point du Nutri-Score. L’Inserm s’inscrit en acteur essentiel de la recherche biomédicale nationale et internationale, étant le 1er organisme européen de recherche dédié à la santé et le 2nd au niveau mondial.

Les États-Unis, premier partenaire international de l’Inserm

Sur les 7 000 coopérations internationales annuelles de l’Institut, près d’une sur cinq concerne les États-Unis. Avec une production de 3 000 co-publications scientifiques, cela fait du pays le premier partenaire de l’Inserm.

Au-delà des publications, l’Inserm est impliqué dans des accords de coopération sur des problématiques de santé majeures pour les deux pays :

La santé mentale et les addictions avec le National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism du NIH ;

La génétique humaine des maladies infectieuses avec la Rockfeller University ;

Les thématiques de santé publique comme celles du lien entre la santé et l’environnement, le vieillissement ou les maladies chroniques, avec la Mailman School of Public Health ;

Les questions de cécité et de vue avec l’université de Pittsburgh.

Pour renforcer cette coopération, les deux pays ont décidé de réunir leurs talents au sein d’un laboratoire commun virtuel, appelés « Joint Labs »[1] entre l’Inserm et l’université de Pittsburgh (ophtalmologie et vision). Deux autres Joint Labs ont été créés avec des institutions canadiennes : l’université Laval (infections virales respiratoires) et l’université d’Ottawa (maladies neuromusculaires).

Le prix Inserm international 2024

Le 29 octobre, Miriam Merad, chercheuse franco-algérienne, présidente du département d’immunologie et d’immunothérapie et du Precision Immunology Institute à l’École de médecine du Mont Sinaï (New York), a reçu le prix international 2024 de l’Inserm. Miriam Merad travaille sur l’immunologie du cancer et des maladies inflammatoires, s’intéressant aux rôles des cellules de l’immunité innée et de l’immunité adaptative dans ces pathologies. Le prix Inserm international 2024 vient récompenser son engagement dans la coopération franco-américaine, notamment à travers ses travaux de recherche en collaboration avec des équipes Inserm.

Renforcement de la présence de l’Inserm aux États-Unis

L’année 2024 marque également l’arrivée d’un nouveau directeur et d’une nouvelle équipe au sein du bureau de représentation Inserm à Washington, hébergé dans les locaux de l’ambassade de France.

Le bureau de représentation est, pour l’Institut, un outil précieux de rayonnement auprès des acteurs institutionnels clés aux États-Unis et au Canada. Il accompagne les collaborations locales déjà existantes et promeut l’émergence de nouveaux partenariats au service des priorités de recherche stratégiques de l’Inserm.

« Cet événement, qui se tient sur le territoire américain, est l’occasion de réaffirmer l’importance des collaborations de l’Institut avec les États-Unis. En entretenant les liens avec les acteurs locaux et les agences fédérales, le bureau Inserm est un acteur clé de l’identification de nouvelles opportunités dans le pays », déclare Fabien Agenes, le nouveau directeur du bureau de représentation Inserm en Amérique du Nord.

Inserm Abroad, un nouveau réseau pour faire rayonner l’Inserm à l’international

Ce 29 octobre 2024 marquait également le lancement officiel du réseau Inserm Abroad, une nouvelle initiative qui s’inscrit dans la politique d’attractivité et d’influence renforcée de l’Inserm à l’international. En regroupant, au sein d’un même réseau, des chercheurs Inserm ou ayant un lien avec l’Inserm, en mobilité internationale au sein d’organismes de recherche prestigieux et sur un large éventail de disciplines, Inserm Abroad a pour objectif de répondre aux défis contemporains de la recherche en santé en renforçant les partenariats de l’Institut à travers le monde.

Pour le Pr Didier Samuel, PDG de l’Inserm, « l’ensemble de ces nouvelles initiatives reflètent l’ambition d’excellence scientifique de l’Institut, qui doit être portée par une politique d’ouverture internationale forte. Les États-Unis sont un partenaire historique de l’Inserm et je me félicite que notre 60e anniversaire soit le symbole de nos collaborations renforcées dans des domaines de recherche clés et d’importance pour la santé de nos concitoyens français et nord-américains ».

[1] « Joint Lab » est un label de l’Inserm attribué à des collaborations d’excellence et s’inscrivant dans la durée entre un laboratoire Inserm et un laboratoire partenaire étranger.