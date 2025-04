InScience 2025 : découvrez la recherche biomédicale autrement avec le festival de l’Inserm !

© Inserm

À l’heure de la diffusion massive de fausses informations, il est plus que jamais essentiel de créer des espaces d’échange et de réflexion pour rendre visible la parole scientifique. Comment distinguer le vrai du faux dans un flot constant d’informations ? Quel est l’impact des avancées biomédicales sur notre quotidien et notre avenir ? Pour répondre à ces questions, l’Inserm vous invite à InScience du 12 au 25 mai 2025, un festival immersif et interactif, conçu pour rapprocher la science des citoyens et citoyennes et encourager un dialogue ouvert entre les chercheurs et chercheuses et le grand public.

Un festival pour tous

Du 12 au 25 mai 2025, l’Inserm organise la 5e édition d’InScience : le festival qui « fait du bien à ta santé », un événement hybride, gratuit et ouvert à toutes et tous, sans limite d’âge. Dans un contexte où les fausses informations se multiplient, ce festival est une opportunité pour mieux comprendre la science et favoriser un dialogue constructif entre les chercheurs et chercheuses et les citoyens et citoyennes.

D’un pas ou d’un clic : accéder facilement à l’univers de la recherche biomédicale

InScience 2025 propose une programmation dynamique et variée permettant de découvrir l’univers de la recherche biomédicale, ainsi que les dernières avancées scientifiques au service de la santé pour toutes et tous, grâce à plusieurs formats :

En présentiel : Ciné-expérience, expositions, dialogue avec des scientifiques passionnés et participation à des ateliers interactifs dans une dizaine de villes de France ;

: Ciné-expérience, expositions, dialogue avec des scientifiques passionnés et participation à des ateliers interactifs dans une dizaine de villes de France ; En ligne : Accès à une large gamme de contenus numériques – vidéos, dessins animés, BD, podcasts, webinaires – permettant de participer à l’évènement de n’importe où et à n’importe quel moment.

Les thématiques abordées incluent des sujets tels que la génétique, les neurosciences, la nutrition ou encore les pandémies de demain.

Un événement pour dialoguer, apprendre et se questionner

InScience 2025 est plus qu’un simple festival : il s’agit d’une plateforme de rencontres et d’échanges. À travers des tables rondes, des débats et des formats participatifs, l’événement encourage des interactions directes entre le public et les scientifiques de l’Inserm. L’objectif est de démystifier la science, de favoriser une meilleure compréhension des enjeux de santé, tout en rapprochant la recherche biomédicale de la société.

Lutter contre la désinformation : un défi essentiel

Dans un monde où la désinformation sur la science se propage de plus en plus, InScience 2025 offre des clés essentielles pour aider les citoyens et citoyennes à mieux comprendre et analyser les informations scientifiques. Le festival permet de distinguer le vrai du faux, tout en apportant des éclairages sur la méthode scientifique et les enjeux de santé publique.

Découvrez le programme complet.