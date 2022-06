Les créations visuelles de la campagne sont signées par l’agence Insign.

« On gagne tous les jours à s’intéresser à la santé » est l’invitation faite à toutes et tous par la nouvelle campagne de l’Inserm. Son objectif est de valoriser de façon simple l’utilité des recherches menées par l’Institut et leur bénéfice quotidien pour la santé de chacun d’entre nous. À travers un parti pris créatif simple, contemporain et positif, le premier temps fort de cette campagne sera visible sous la forme d’affiches dans la majorité des gares de France et dans le métro parisien à partir du 28 juin 2022. La communication sera également proposée sur des supports numériques et déployée sous différents formats jusqu’en 2023.

Après plus de deux ans de pandémie, tout le monde a assimilé des termes aussi compliqués que test PCR, épidémiologie ou encore ARN. La mécanique de cette campagne part de ce constat et joue sur la complexité de ces mots issus de la science pour susciter la curiosité et interpeller le grand public. Mais, et c’est là la volonté principale du message de l’Inserm, la campagne montre aussi tout de suite le bénéfice des avancées obtenues pour notre santé.

Les choix créatifs de cette campagne ont pour objectif de rendre notre science accessible, contemporaine, optimiste et d’aller au contact de chacun. À cette fin, ce sont des personnes de tous âges occupées dans une activité quotidienne qui ont été choisies pour l’incarner afin que toutes les générations puissent s’identifier à l’une des situations proposées.

Cette campagne s’inscrit dans la continuité des actions « science et société » initiées par l’Inserm depuis 2019 pour favoriser une meilleure perception de la science et de l’utilité de l’Institut dans sa capacité à répondre aux attentes des citoyens en matière d’avancées de la recherche biomédicale.

Pour le Dr Gilles Bloch, PDG de l’Inserm : « Il est important de donner à voir concrètement le bénéfice que chacun d’entre nous peut attendre des recherches menées à l’Inserm. L’un de nos meilleurs exemples est le NutriScore. Aujourd’hui, il est entré dans la vie des gens et les aide à faire des choix éclairés d’alimentation favorable à leur santé. Choisir des produits alimentaires en fonction de leur code couleur semble très simple. Mais qui sait que derrière ce dispositif, il y a plusieurs années de recherche pointues pour mettre au point un algorithme fiable et robuste ? C’est ce que nous voulons montrer. Derrière chaque usage santé quotidien, se cachent très souvent plusieurs années de recherche scientifique d’excellence. »

Cet objectif est désormais inscrit dans le contrat d’objectifs, de moyens et de performance signé entre l’Inserm et l’État en début d’année.

« Proposer le message d’une science utile, positive, au cœur de notre vie et au service de tous, est notre enjeu principal de communication, explique Carine Delrieu, directrice de la communication de l’Inserm. Nous menons un travail soutenu depuis plus de trois ans pour asseoir la renommée de l’Inserm, prouver l’utilité quotidienne de notre science et devenir un véritable label de crédibilité en matière d’information scientifique face aux désordres informationnels préjudiciables pour la société dans son ensemble. Et les résultats sont là : notre site Internet enregistre plus de 12 millions de visites par an, qui sont autant de réponses fournies aux questions des citoyens sur la recherche en santé, nos réseaux sociaux sont très dynamiques et tous nos contenus éditoriaux dédiés à la lutte contre les fausses informations sont consultés et de plus en plus connus. »

Cette nouvelle campagne est un levier supplémentaire pour renforcer encore la perception de notre utilité au service de la société.

