Premiers résultats de l’enquête CSF-2023 dans les Outre-Mer : focus sur la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion

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Le volet Outre-mer de la 3e édition de l’enquête Contexte des sexualités en France (CSF-2023) décrit les pratiques et comportements en matière de sexualité et de santé sexuelle en Guyane, Guadeloupe, Martinique et à La Réunion. Réalisé entre mai 2023 et janvier 2024 à l’initiative de l’Inserm et de l’ANRS Maladies infectieuses émergentes, il repose sur un échantillon représentatif de 10 259 personnes âgées de 15 à 89 ans, interrogées par téléphone et internet.

Ces premiers résultats évoquent des changements qui semblent redéfinir les contours des sexualités, notamment chez les jeunes générations, dans les quatre départements où l’enquête a été réalisée : la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

Malgré des tendances communes, chaque territoire présente néanmoins des situations différentes : des analyses thématiques approfondies à venir, tenant compte des déterminants sociaux propres à chaque territoire, permettront de mieux identifier les besoins et d’orienter de façon ciblée les politiques de prévention en santé sexuelle.

La recherche CSF-2023 dans les Outre-mer

Contexte des sexualités en France 2023 est un travail de recherche qui a pour objectif d’analyser les pratiques sexuelles et préventives de la population générale en France âgée de 15 à 89 ans, en lien avec les changements sociétaux et les politiques publiques qui ont marqué la dernière décennie.

La production de connaissances sur la sexualité constitue un enjeu central pour la santé publique, car elle permet de fonder les politiques de prévention et de promotion de la santé sexuelle sur des données scientifiques actualisées. Le volet Outre-mer vise à produire des indicateurs permettant d’évaluer la stratégie nationale de santé sexuelle à l’horizon 2030, en tenant compte des différences de chaque territoire étudié.

Cette enquête constitue une avancée majeure dans la production de données robustes et contextualisées, trop souvent lacunaires en général et dans les territoires ultramarins. Elle permet de documenter avec précision les comportements et les normes en matière de sexualités et de prévention, leurs déterminants sociaux ainsi que les inégalités persistantes en matière d’accès à la prévention, au dépistage et aux soins. Yazdan Yazdanpanah, directeur de l’ANRS Maladies infectieuses émergentes (ANRS MIE)

L’équipe de recherche

CSF-2023 a été menée à l’initiative de l’ANRS Maladies infectieuses émergentes, une agence autonome de l’Inserm ayant pour mission l’animation, l’évaluation, la coordination et le financement de la recherche publique sur le VIH/sida, les hépatites virales, les infections sexuellement transmissibles, la tuberculose et les maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes.

L’équipe de recherche associe des chercheuses et des chercheurs en sociologie, démographie, épidémiologie, santé publique et économie de l’Inserm, de l’Ined, du CNRS, de Santé publique France, de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, de l’Université de Strasbourg, de l’Observatoire régional de la santé de La Réunion et du CHU de Guyane.

Il s’agit de la 4e recherche portant sur ce sujet en France hexagonale. Pour la première fois, quatre départements ultramarins (Guyane, Guadeloupe, Martinique et La Réunion) ont été intégrés à l’enquête dès sa conception.

La méthodologie

Ce volet Outre-mer a été réalisée selon la même méthodologie que dans l’Hexagone, par téléphone et internet, de mai 2023 à janvier 2024. Le dispositif a associé un questionnaire, conduit par téléphone par un institut de sondage, auprès d’un échantillon de personnes de 15 à 89 ans dont les numéros de téléphone ont été tirés au sort, suivi d’un auto-questionnaire rempli en ligne pour les répondants majeurs.

Les comparaisons de ces indicateurs entre les différents DROM ou avec l’Hexagone ne doivent se lire qu’en tenant compte de la pluralité des contextes dans lesquels les sexualités se vivent. Ces résultats seront enrichis par des travaux ultérieurs prenant en compte ces différences de contexte.

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