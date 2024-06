Syndrome de Cloves : Quand l’étude d’une maladie rare permet d’avancer sur des maladies plus répandues

PIK3CA inhibition in models of proliferative glomerulonephritis and lupus nephritis

The Journal of Clinical Investigation, 6 juin 2024

DOI : 10.1172/JCI176402

Junna Yamaguchi,1 Pierre Isnard,1 Noémie Robil,2 Pierre de la Grange,2 Clément Hoguin,1 Alain Schmitt,3 Aurélie Hummel,4 Jérôme Mégret,5 Nicolas Goudin,5 Marine Luka,6 Mickaël M. Ménager,6 Cécile Masson,7 Mohammed Zarhrate,8 Christine Bôle-Feysot,8 Michalina Janiszewska,9 Kornelia Polyak,10 Julien Dairou,1 Sara Baldassari,11 Stéphanie Baulac,11 Christine Broissand,12 Christophe Legendre,1 Fabiola Terzi,13 and Guillaume Canaud1

1Université Paris Cité, Paris, France

2Genosplice Technology, Paris Biotech Santé, Paris, France

3Institut Cochin, Paris, France

4Service de Néphrologie, Transplantation Adults, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, France

5Structure Fédérative de Recherche Necker, INSERM US 24, CNRS UMS 3633, Institut Necker-Enfants Malades, Paris, France

6Inflammatory Responses and Transcriptomic Networks in Diseases, Institut Imagine, Paris, France

7Bioinformatics Platform, Structure Fédérative de Recherche Necker, INSERM UMR1163, Université de Paris, Paris, France

8Plateforme Génomique, INSERM U1163, Institut Imagine, Paris, France

9Department of Molecular Medicine, The Herbert Wertheim UF Scripps Institute for Biomedical Innovation and Technologies, Jupiter, United States of America

10Department of Medical Oncology, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, United States of America

11Institut du Cerveau – Paris Brain Institute – ICM, Inserm, CNRS, Hôpital de, Sorbonne Université, Paris, France

12Pharmacie, Hôpital Necker-Enfants Malades, Paris, France

13Institut Necker-Enfants Malades, INSERM U1151, Paris, France