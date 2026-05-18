Découvrez l’univers de la recherche en santé avec le festival InScience 2026

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L’événement national de l’Inserm revient cette année les vendredi 29 et samedi 30 mai 2026 pour une 6e édition. Gratuit et ouvert à tous, ce festival dédié à la santé et à la culture scientifique se tiendra dans plusieurs villes françaises. Des contenus originaux et inédits seront également diffusés en ligne pour l’occasion. D’un pas ou d’un clic, accédez facilement à l’univers de la recherche en santé !

Cette nouvelle édition du festival InScience est un moment de rencontres et d’échanges entre science et société. L’événement favorise le dialogue direct entre le public et les scientifiques de l’Inserm, afin de rendre la recherche plus accessible, de mieux comprendre les enjeux de santé et de rapprocher la recherche biomédicale du quotidien de chacun, petits et grands.

Le vendredi 29 mai sera entièrement consacré aux scolaires. Cette journée permettra aux élèves de découvrir le monde de la recherche, d’échanger avec des scientifiques et d’expérimenter la science à travers des activités immersives et ludiques.

Le samedi 30 mai, place à une programmation festive et participative ouverte à tous les publics ! Et si vous découvriez ce que les sucres cachés font réellement à notre santé ? Comment les chercheurs étudient-ils notre alimentation au quotidien ? Peut-on apprendre la science en jouant, en expérimentant ou même en regardant un film ? Vous serez invité à découvrir la recherche autrement à travers des ciné-expériences, des expositions, des ateliers interactifs, des jeux et des rencontres avec des scientifiques. Chercheuses et chercheurs viendront partager leurs travaux, répondre à vos questions et vous faire découvrir les coulisses de la science partout en France !

Zoom sur trois temps forts

À Marseille, venez découvrir la science de façon ludique et interactive. InScience propose cinq ateliers pour découvrir les grands thèmes de la recherche à l’Inserm : neurosciences, génétique, alimentation, cancer et lutte contre les fake news. Échanges, jeux et découvertes seront au rendez-vous !

(samedi 30 mai – 14h-18h)

À Montpellier, retrouvez les chercheuses et chercheurs de l’Inserm des laboratoires locaux pour un atelier sur la santé et l’alimentation, un jeu « cherche et trouve » géant et des ateliers interactifs pour découvrir la science à travers des expériences.

(samedi 30 mai - 10h-13h et 14h-17h)

À Strasbourg, arrêtez-vous au stand « Fake news en santé : comment démêler le vrai du faux ? ». Un espace ludique et pédagogique pour apprendre à détecter les fausses informations en santé. À travers des exemples concrets (édulcorants, régimes, alimentation…), découvrez les bons réflexes pour ne pas tomber dans les pièges de la désinformation et mieux vous informer au quotidien.

(samedi 30 mai – 16h-17h30)

Retrouvez la programmation complète et les événements près de chez vous sur : inserm.fr/actualite/inscience-2026

Prolongez l’expérience InScience en ligne

Le festival se vit aussi à distance grâce à une sélection de contenus numériques accessibles gratuitement sur la chaîne YouTube de l’Inserm. Vidéos inédites, dessins animés et formats pédagogiques pour découvrir les grandes thématiques de la recherche en santé. Une manière simple et accessible de vivre InScience depuis chez soi.

Retrouvez également le 4e tome de la BD « InScience : Cultive ta santé avec l’Inserm » sur inserm.fr. Pédagogie et humour seront au rendez-vous !

Pour plus de détails sur le programme et les contenus numériques InScience sur inserm.fr