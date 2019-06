Lancement de SCAI : un centre de l’intelligence artificielle au coeur de Sorbonne Université

L’équipe SCAI lors du lancement officiel le 18 juin©Sorbonne Université – Pierre Kitmacher

Paris, le 19 juin 2019. Sorbonne Université, le CNRS, l’Inserm, Inria, l’UTC, le Musem national d’Histoire naturelle, INSEAD, l’IRD réunis dans l’Alliance Sorbonne Université créent, en partenariat avec l’AP-HP et le CEA, le Sorbonne Center for Artificial Intelligence (SCAI). Ce centre de recherche et de formation interdisciplinaire en intelligence artificielle est une réponse de l’Alliance Sorbonne Université aux grands défis scientifiques d’aujourd’hui et de demain, vitrine de leurs savoir-faire.

SCAI mobilisera l’ensemble des forces de leurs unités mixtes de recherche, engagées dans la science des données, le calcul haute performance et dans l’intelligence artificielle en mathématiques, informatique et robotique ainsi qu’en climatologie et biodiversité, en santé, en économie et en humanités numériques. Il s’appuiera sur des partenariats industriels, au premier rang desquels ATOS, Thales et Total. Sorbonne Université a également signé un accord avec l’AP-HP qui devrait permettre l’échange d’expertise, de savoir-faire, le montage de projets communs, la mise en place d’accès simplifiés (« fast-track ») à l’Entrepôt de Données de Santé, la mobilité des chercheurs ou d’étudiants, ou encore des actions de communication et de sensibilisation.

Installé sur le campus Pierre et Marie Curie dans un espace de 700 m2 avec l’institut des sciences du calcul et de la donnée (ISCD) de l’Alliance, SCAI est conçu comme un lieu d’échanges et a pour vocation de promouvoir une recherche et une formation interdisciplinaires centrées sur l’IA, dans un environnement dynamique et attractif. En parallèle, SCAI@Abu Dhabi, installé sur le campus de Sorbonne Université Abu Dhabi, développera des actions de recherche et d’enseignement innovantes et des partenariats dans la région.

À l’échelle européenne, SCAI contribuera à répondre à l’un des grands défis du programme cadre de recherche Horizon Europe et contribuera activement à l’un des axes stratégiques de l’Alliance d’universités Européennes, 4EU+, qui associe Sorbonne Université aux universités de Copenhague, Heidelberg, Milan, Prague, et Varsovie.

Dès l’année universitaire 2019-2020, SCAI offrira d’une part des formations spécialisées (master 2 en apprentissage et algorithmes et DU IA et learning machine) et, d’autre part, une formation à la maîtrise des données permettant à l’ensemble des diplômés de l’Alliance, quel que soit leur champ disciplinaire, d’interagir avec des spécialistes de l’IA dans leur vie professionnelle. Pensés comme un laboratoire d’idées pour l’innovation pédagogique dans le domaine de l’IA, SCAI et l’ISCD joueront un rôle moteur dans le développement d’enseignements adaptés, tant en formation initiale (licence, master, doctorat) qu’en formation continue, en réponse à l’ambition nationale de doubler le nombre d’étudiants formés à l’IA à l’horizon 2022.

S’appuyant sur les partenariats engagés et sur la dotation de l’Idex, l’Alliance Sorbonne Université investira de 3 à 4M€ par an dans SCAI.

L’ambition de l’Alliance Sorbonne Université est ainsi de participer à l’effort national sur l’intelligence artificielle dont la coordination a été confiée par les pouvoirs publics à INRIA.