Le Président de la République Emmanuel Macron a posé la première pierre de l’Institut Robert-Debré du Cerveau de l’Enfant

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Le Président de la République Emmanuel Macron a posé ce mercredi 10 juin la première pierre du futur bâtiment de l’Institut Robert-Debré du Cerveau de l’Enfant fondé conjointement par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), l’Inserm, l’Université Paris Cité, l’Ianstitut Pasteur et le CEA, au sein de l’hôpital universitaire Robert-Debré AP-HP.

Aux côtés des familles et des associations et en présence d’Adrien Taquet, président du conseil de surveillance de l’Institut, de Nicolas Revel, directeur général de l’AP-HP, du Pr Édouard Kaminski, président de l’Université Paris Cité, du Pr Didier Samuel, président-directeur-général de l’Inserm, d’Anne-Isabelle Etienvre, administratrice générale du CEA, et de la Pr Yasmine Belkaid, directrice générale de l’Institut Pasteur, cette cérémonie marque une étape majeure dans la réalisation d’une ambition portée depuis 2021 : mieux comprendre le cerveau en développement afin de transformer durablement la santé, les apprentissages et de favoriser le bien-être des enfants.

Cette première pierre symbolise le passage d’une vision à une réalité. Elle concrétise la création d’un lieu unique en France, conçu pour réunir chercheurs, médecins, soignants, familles, associations et acteurs de l’innovation autour d’un objectif commun : permettre à chaque enfant de grandir dans de bonnes conditions et de s’épanouir.

Un enjeu majeur de santé publique

Aujourd’hui en France, un enfant sur six présente un trouble du neurodéveloppement, qu’il s’agisse d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA), d’un trouble DYS, d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ou d’une déficience intellectuelle. Un enfant sur cinq présente des difficultés d’apprentissage. Un enfant sur cinq vit en-dessous du seuil de pauvreté. Ces vulnérabilités apparaissent dès les premières années de vie et peuvent avoir des conséquences durables. Pourtant, les délais de diagnostic demeurent souvent longs et les parcours encore fragmentés entre les sphères sanitaires, médico-sociales et éducatives.

Face à ce défi, l’Institut Robert-Debré du Cerveau de l’Enfant porte une conviction simple : plus les vulnérabilités sont identifiées tôt, plus il est possible d’agir efficacement pour accompagner la trajectoire de vie d’un enfant.

Un projet scientifique, médical et sociétal unique en France

Labellisé Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) en 2024 dans le cadre du programme 2030, l’Institut Robert-Debré du Cerveau de l’Enfant a été fondé conjointement par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), l’Inserm, Université Paris Cité, l’Institut Pasteur et le CEA.

Depuis son lancement, l’Institut développe ses activités « hors les murs ». Près de 400 professionnels rassemblés en une dizaine de services cliniques de l’hôpital Robert-Debré et une vingtaine d’unités de recherche travaillent ensemble autour de quatre grandes missions :

comprendre les mécanismes du développement cérébral de l’enfant ;

identifier précocement les vulnérabilités neurodéveloppementales ;

améliorer l’accompagnement et les parcours de soin des enfants et de leurs familles ;

développer de nouvelles solutions thérapeutiques, éducatives et numériques fondées sur les données scientifiques les plus récentes.

Son ambition dépasse largement les murs de l’hôpital. L’Institut a vocation à produire des connaissances, des outils et des innovations bénéficiant à l’ensemble des professionnels de l’enfance, des familles et des décideurs publics à l’échelle nationale et internationale.

Un bâtiment au service d’un nouveau modèle

À l’horizon 2028, le futur bâtiment de 14 000 m² accueillera sur le site de l’hôpital universitaire Robert-Debré AP-HP :

des consultations spécialisées et hôpitaux de jour ;

des laboratoires de recherche clinique et fondamentale ;

des espaces dédiés à l’innovation et aux essais cliniques ;

des espaces collaboratifs pour les familles et associations .

Entièrement relié aux services de recherche de l’hôpital Robert-Debré, pensé comme un véritable écosystème du neurodéveloppement, il permettra une circulation plus fluide. La répartition au sein du même édifice des équipes et des savoirs permettra de réduire durablement le temps qui sépare la découverte scientifique de son application concrète au bénéfice des enfants.

Ce bâtiment a bénéficié d’un soutien de l’État à hauteur de 40 millions d’euros attribués dans le cadre des Assises de la santé mentale et de la psychiatrie.

Un lieu conçu autour des enfants et de leurs familles

Le bâtiment a été conçu par l’agence AIA Life Designers architectes pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes patients et de leurs proches.

« Le projet imaginé par AIA met en scène un parcours apaisé pour les enfants et ceux qui les accompagnent. La séquence d’arrivée est pensée pour atténuer le stress inhérent à toute visite à l’hôpital. On crée ici un univers intérieur fantastique, détaché des codes traditionnels de l’architecture du soin et propre à stimuler l’imaginaire. »

Guillaume Bourdieux, architecte

La pose de cette première pierre marque le début d’une nouvelle étape : celle de la construction d’un lieu où la recherche, le soin, l’éducation et l’innovation travailleront ensemble pour offrir à chaque enfant les meilleures chances de grandir, d’apprendre et de s’épanouir. C’est ce que le Président de la République a souhaité célébrer lors de cette première pierre.